Un planeta humano

Desde luego aún nos queda mucho a los seres humanos para llegar a ser humanos y no practicar más la guerra, ni prepararnos para ella, ni buscarla como remedio ante la injusticia, ni, sobre todo, olvidarnos de ella para volverla a invocar una vez tras otra, un problema tras otro, una generación tras otra. ¿Cuándo empezamos esta espiral diabólica? Pues siempre, porque aún no hemos salido de la escala animal como individuos de una misma especie. El planteamiento de lo animal es sencillo, porque la justificación es sencilla: me atacan, ataco; me van a matar, mato. Hay siempre alguien que cuando somos niños nos siembra la semilla. Y la sufrimos. Y crecemos. Y entonces la semilla está en nuestras manos. ¿Qué hacer con ella si me atacan? Es sencillo, de una lógica aplastante: sembrarla y potenciarla en otros niños. ¿Y así siempre? Me hicieron daño, pues tengo todo el derecho, y hasta el deber, de vengarme. Y así otra generación perdida, otra cosecha para la venganza. Porque la venganza está siempre justificada. Su lógica siempre espera a ser resarcida. ¿Y ya está resuelto el problema, restañado el daño? ¿Ya llega la paz? ¿No? ¿Por qué no, si era justa la venganza, si estaba justificada la venganza? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me cuadra este lógico binomio? ¿En qué cálculo he fallado para que no me cuadre la ecuación? ¿Qué parámetro no he tenido en cuenta? ¿No era este el perfecto planteamiento en mi teoría? Y vuelvo de nuevo al planteamiento. Es fácil y lógico. ¿Por qué el resultado no es la paz? Vuelvo a repasar mi ecuación. Repaso y repaso el algoritmo. No encaja con lo humano. ¿Por qué si yo llevo razón, si soy atacado injustamente? Y vuelvo a intentar la solución. Una voz muy al fondo me pregunta si he considerado el perdón, el abrazo, el código de las bienaventuranzas, por el que viven tantas almas cada día. Una comunidad humana para todo el planeta, basada en el amor y la reconciliación, en la superación por fin de lo inhumano, en la salida por fin de lo animal. Un nuevo idioma sin la palabra guerra y sus sinónimos, una nueva mente sin ningún razonamiento para la violencia, un nuevo corazón que lata en todo olvido, un nuevo rostro para una nueva sonrisa, y viajar por el espacio en un nuevo planeta para esparcir la paz por todo el universo.

* Escritor