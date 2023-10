Corren tiempos donde las clases poderosas, como siempre desde que el mundo es mundo, están dirigiendo los malos destinos del planeta. Y digo «malos destinos» porque todos sabemos que hay épocas donde estas clases poderosas, que por otra parte representan a tan poquita gente, se radicalizan y se ciegan de una forma tan estúpida y enajenada de soberbia que creen que este planeta es eterno y que la vida de ellos también. Y empiezan a tomar decisiones catastróficas para todo el mundo. No hace falta viajar muchos siglos atrás: hemos visto cómo no detenían la guerra de Ucrania y ahora vemos lo que está pasando en Palestina; y lo que nos queda por ver en otros lugares del mundo bajo el pretexto de una cosa de la que ahora se habla mucho pero que no sabemos muy bien lo que es: los intereses geopolíticos. Es que se si dan cuenta, hasta el mismísimo Dios en todas sus versiones está siendo desplazado por la geopolítica. Es hora de esa revolución de la gente llana, de los pueblos pacíficos, de los que no sabemos tanto de todo que por eso esas clases dirigentes de corbatas de seda y comidas de varios tenedores nos suelen tachar de incultos por pertenecer a un escalafón social tan numeroso como poco decisivo. ¿Y qué es la revolución de los incultos? Que salgamos a la calle como cuando la guerra de Irak, toda la Tierra al unísono. Que esas organizaciones que tan pronto organizan manifestaciones multitudinarias como la de LGTB o el independentismo o lo contrario, o los jubilados o los universitarios, se organicen con más sentido y razón que nunca en la historia y todos coordinados por el amor a la juventud y a los niños salgamos a las calles con banderas blancas de fondo y con una simple ilustración: un niño, un pedazo de pan y una botella de agua. Ya está. Esa es la revolución de los incultos (bueno, de lo que esta gentuza cree que somos) ¿Por qué no se organizan ya todas estas entidades? ¿Qué esperan? ¿Es que no ven que el planeta no va a soportar otra guerra de estas más? Si China empieza ahora con Taiwán, ¿qué vamos hacer? ¿En qué planeta creen estos gobernantes que vivimos? Por favor, que alguien les diga que el 99% de la población mundial no quiere más que nuestros hijos no puedan resguardarse de la lluvia y no soporta ni un día más que se acuesten sin beber ni comer. Todo lo demás de la geopolítica esa es una paranoia que tienen ellos en la cabeza. Pero que no digan que luchan por nosotros porque, si fuera así, de lo que más se tenían que preocupar es de parar del deshielo polar con medidas fuertes y eficaces, y no lo que están haciendo, que es potenciar el deshielo porque el deshielo viene de los gases de efecto invernadero, es decir, de la quema de los combustibles fósiles, y estás guerras se mueven con combustibles fósiles extraordinariamente. O sea, que si el deshielo tenía un ritmo acelerado ya de por sí, ahora, con las guerras, se está acelerando al cuadrado. Esa es la única guerra que hoy deberíamos estar librando: contra el deshielo polar. Pero estamos haciendo justamente lo contrario, es decir, colaborando y acelerando nuestra propia extinción. Soy muy pesimista y creo, con lo que estoy viendo, que quizá el único que ganará esta guerra será el planeta porque cuando antes se extinga la raza humana antes empezará la recuperación de este oasis precioso en una inmensidad universal infinita e infernal del que nunca fuimos dignos de disfrutar.

*Abogado