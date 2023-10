Todo un visionario

Nadie duda de la trascendencia que, por millones de razones, imposibles de detallar aquí, tuvo para la historia de la Humanidad el siglo XX. En su transcurso, el mundo conoció los mayores enfrentamientos registrados desde que el hombre es hombre, los avances científicos más impactantes, reveladores y novedosos, los inventos más sorprendentes, y también los personajes más singulares, para bien y para mal, algunos de ellos anónimos. Este es el caso de Joan Carulla, un payés centenario (ha cumplido el siglo de existencia el pasado mes de mayo) que, tras verse obligado a emigrar a Barcelona desde su Juneda natal, apretado por el hambre y las necesidades de la dura posguerra, tuvo que empezar desde cero desempeñando los más variados oficios hasta abrir uno de los primeros y más emblemáticos supermercados de Barcelona; inició un camino de formación autodidacta que lo ha llegado a erigirse en un intelectual de ideas propias, nutridas de sus muchas lecturas y también de tanta vida acumulada, y se las arregló para trasladar con él a la ciudad su pasión por el campo y la naturaleza, su saber de siglos, su carácter pacifista y filantrópico, su educación innata, su faceta de emprendedor y su filosofía naturista, gobernada por las ansias de reconciliación, la fraternidad y el amor al prójimo; convertido de paso -sin ser muy consciente de ello- en todo un pionero de la anticipación social y un visionario. Es hombre generoso y pacífico, que llamó ya la atención de Carlos Fresneda cuando escribió su libro ‘Ecohéroes’, centrado en las más grandes figuras del ecologismo internacional, y ha terminado por convertirse en protagonista absoluto de su nueva obra: ‘Mi siglo verde. 100 lecciones de vida de Joan Carulla’, una suerte de memorias entendidas de forma particular que el gran periodista ha sabido tejer con su prosa fantástica, su habilidad para la síntesis y la construcción ensayística y su capacidad de penetración en el alma humana, sobre la urdimbre de las ideas trasladadas con mimo por Carulla durante muchas décadas a su fiel Olivetti, que él mismo califica de «virutas de la memoria».

Joan Carulla nació en 1923 a la luz de un candil y sin agua corriente, como la mayor parte de sus contemporáneos peninsulares. Viviría en primera persona los grandes acontecimientos de España (Dictadura de Primo de Rivera, proclamación de la II República, Guerra Civil, Posguerra...) y también de Europa (Primera y Segunda Guerras Mundiales, Guerra Fría, Caída del Muro de Berlín, etc.); pasó nuestra guerra y los constantes bombardeos refugiado con su familia en medio de la nada, viendo cómo filas interminables de refugiados comidos por la miseria intentaban pasar a Francia mientras la muerte les pisaba los talones, e hizo la mili durante tres años como sanitario, administrativo y hombre para todo en el Hospital de Girona. Fue entonces, con apenas veinte años, cuando forjó su sólido y bien cimentado talante conciliador, obsesionado con la reconciliación entre los españoles, la solidaridad y unas ansias fraternales de amor universal que convirtió sin fariseísmos en motor de vida y compromiso social. Creó para ello la asociación de Amics de Juneda, y con el tiempo se uniría al Centro y Cooperativa Naturista Vegetariano y al Club de Amigos de la Unesco de Barcelona, hasta ser elegido presidente del gremio de Ultramarinos y comenzar su labor ecologista activa con la columna ‘Espigando’, que publicaba periódicamente en la revista ‘Gremio’.

Fue en 1970 cuando terminó la construcción de un bloque propio de viviendas cuyas terrazas (250 metros en total; 150 en la azotea principal) decidió transformar en huerto urbano, convirtiéndose, sin saberlo, en adalid -hoy admirado por todos- de la permacultura, o «arte de diseñar espacios de vida, territorios funcionales, profesiones y vidas ricas en significado, inspirados en la naturaleza; de cuidar de los seres humanos, de la tierra y de compartir equitativamente», ente otras muchas posibles definiciones. Desde entonces, ha protagonizado documentales, ha recibido numerosos reconocimientos, ha dado conferencias y abierto su paraíso particular a todo aquel que quiera visitarlo, y desgrana con esa humildad tan característica patrimonio sólo de los grandes un pensamiento fecundo, original y cargado de sabiduría, que Carlos Fresneda ha tenido el buen tino de recoger ahora en un libro. «Me preocupa el curso que están tomando las cosas, entre guerras y pandemias. Temo por los efectos del cambio climático y la destrucción de la naturaleza. Me inquieta también la pérdida de valores y virtudes por necesidades ficticias: el consumismo que lo invade todo, el egoísmo, la dispersión, la falta de previsión. Este mundo sin rumbo me empieza a recordar a los peores momentos del siglo pasado». Sirvan como ejemplo estas palabras de lo mucho que una sociedad desnortada, sumida en una cada vez más evidente gerontofobia y gobernada por unos políticos incapaces y sin escrúpulos, podría aprender de personas como Joan Carulla, sabio por la fuerza de los años y sencillo y accesible a pesar de ello.

*Catedrático de Arqueología de la UCO