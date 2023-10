En ‘El talento de míster Ripley’ (de Patricia Highsmith), Marge Sherwood mira, desde la cubierta del yate, cómo Dickie y Freddie chapotean en el mar, y le comenta a Tom que los juegos de los hombres reproducen siempre el combate de mentira de los niños, la competencia, el doblegar a un contrario. Quizás es que nuestro modo de ser no podrá nunca vencer el atávico gen reptiliano que nos lleva a luchar o huir (según lo aconseje el instinto de supervivencia). Jugar a combatir es uno de los caminos más cortos para volver al pasado, a la infancia, al origen del mundo. El «volver» -puesto que de volver se trata- a algo, a alguien, a las cosas, a los objetos, es uno de los tópicos que informan y han informado siempre las manifestaciones artísticas humanas, la pintura, la arquitectura, la música, la literatura, ya se trate de un tango o un corrido, o de la penúltima de Malú. Ilustra la escritora uruguaya Mercedes Rosende, en su último artículo en el semanario ‘Búsqueda’, esa necesidad de volver, de la recuperación, o quizás la sorpresa del reencuentro con lo olvidado que nos empuja a su recuperación. Lo escribe Rosende, con esa prosa irónica y cáustica pasada por el humor inteligente que impregna sus novelas que recomiendo vivamente, al encontrarse en un rastrillo un antiguo walkman. Y así es, se trate de un walkman, un VHS, un cassette, un antiguo coche, o un viejo amor, nuestra alma reptil o nuestro corazón partío no hacen sino aferrarse a lo vivido, que siempre es más seguro que lo por vivir, ya que el pasado es lo único cierto, puesto que el futuro es una ilusión y el presente son décimas de segundo de pasados sucesivos. Desde los temas medievales del ‘Ubi sunt’, el «dónde están», el qué se fizo de tanto galán, el ‘Oú sont les neiges d’antan’, y las nostalgias quijotescas de caballeros y aventuras caballerescas, pasando por Jorge Manrique, toda la nostalgia y su regodeo se encuentra en los libros y el arte desde siempre. Si no, por qué el éxito de Planeta 80, de Zona Cover, de Long Play, del retorno creciente de los vinilos y las cámaras de carrete. Hasta han vuelto a reabrir en Sevilla el cine Cervantes, según me dice una amiga.

*Escritor @ADiazVillasenor