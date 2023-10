Córdoba, una diócesis en estado de misión

Año tras año, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, saluda el inicio de cada curso académico con una extensa carta pastoral. Este año ha colocado un titulo atrayente, con un sumario clarificador: «Una Diócesis en estado de misión. Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión». Vale la pena leerla despacio para conocer a fondo las realidades eclesiales y los afanes apostólicos. Tras un primer punto dedicado al nombramiento del sacerdote cordobés, Antonio Prieto, como obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, nuestro prelado afirma que estamos viviendo en todo Occidente «una fuerte crisis vocacional». «Es verdad que hay menos natalidad, es verdad que la secularización ha entrado en nuestros ambientes cristianos alejándonos de Dios, pero sigue siendo verdad que sin sacerdotes no hay Iglesia, sin sacerdotes no hay Eucaristía». Demetrio Fernández recuerda en su carta pastoral al cardenal Marcelo González, «mi obispo en Toledo durante 24 años, quien ya plantaba en una carta suya sobre el seminario, de la que se cumplen en estos días cincuenta años, el papel y la misión de sacerdotes y seglares, concluyendo: «Promovamos más sacerdotes para que haya más seglares. No existe comunidad sin ministerio». Demetrio Fernández nos habla extensamente del Seminario Menor y del Mayor, y del Seminario Redemptoris Mater del Camino Neocatecumenal, cuyas vocaciones provienen de las propias comunidades del mundo entero, subrayando con fuerza que «la pastoral vocacional ha de ser una prioridad en todos los planes, ayudando a las familias e invitándolas a que recen en la Iglesia doméstica por esta intención». A continuación, el obispo nos habla de sus próximas bodas de oro sacerdotales, en el año 2024, --«fui ordenado presbítero el 22 de diciembre de 1974»--, una fecha y un acontecimiento que marcaron su vida para siempre: «Lo más grande que ha ocurrido en mi vida es haber conocido a Jesucristo y haber sido llamado por él para ser ministro suyo». El prelado ofrece este hermoso mensaje para los jóvenes: «Quisiera decirles a todos los jóvenes de Córdoba que, si Dios llama a su corazón invitándoles a ser sacerdotes, decidle que sí. Que no tengan miedo, a pesar de sentirse pequeños y pecadores. Es precioso ser cura, es maravilloso entregar la vida para que Jesucristo sea conocido y amado, es impresionante poder traer cada día al altar a Jesucristo en la Eucaristía y repartirlo como alimento de vida eterna». En los restantes capítulos de su carta pastoral, el obispo trata especialmente la celebración del Sínodo, afirmando que «la Iglesia es sinodal, es comunión, es una comunidad viva, donde todos y cada uno tenemos un lugar propio y donde todos aportamos lo mejor de nosotros mismos». A la ‘Iglesia sinodal’, Demetrio Fernández dedica frases bellísimas, así como a las misiones parroquiales populares diocesanas, con las que intentamos inyectar un movimiento misionero en toda la diócesis: «Renovemos nuestro impulso misionero, pongamos la diócesis de Córdoba en estado de misión permanente, con esta y otras iniciativas parecidas». El obispo dedica también varios capítulos de su carta al Gran Jubileo del Año Santo 2025; al aniversario del Concilio de Nicea, que presidió Osio de Córdoba; a san Pelagio, un testimonio permanente desde hace 1.1000 años; a la iniciativa ‘Rescatados de María’, una experiencia que funciona y que tiene su sede en el Seminario de los Ángeles, en Hornachuelos; al Yermo Camaldulense, «manantial de gracia en tiempo de sequía», que ha abierto una comunidad contemplativa en nuestra diócesis, en la finca El Jardal, en el término municipal de Hinojosa del Duque, cercana a Villaralto y a Fuente la Lancha. Por último, el prelado dedica un capítulo a la Mezquita-Catedral de Córdoba, «un referente en la liturgia y en el patrimonio cultural universal». El obispo finaliza su carta con estas palabras: «Comencemos el nuevo curso 2023 con espíritu renovado y con ánimo decidido. Con la determinada determinación, que nos enseña Santa Teresa de Jesús, desterrando toda pusilanimidad o apocamiento». Precisamente, hoy celebramos la fiesta de Santa Teresa, a la que el obispo de Córdoba le dedicó una carta con motivo del quinto centenario de su nacimiento, titulada «Hija fiel de la Iglesia», todo un manual de la vida, los escritos, la doctrina y la obra reformadora y fundadora de la doctora de la Iglesia. Describe con precisión la llegada de Teresa a Córdoba, arrancando de su estancia en una venta, sucia y asfixiante, a cuatro leguas de nuestra ciudad, y dirigiéndose a una iglesia del Campo de la Verdad, tras varias peripecias para obtener licencia del corregidor y pasar el puente. Cita textualmente las descripciones de la santa: «Apeámonos cerca de la iglesia, que aunque no nos podía ver nadie los rostros, porque siempre llevábamos delante de ellos velos grandes, bastaba vernos con ellos y capas blancas de sayal, como traemos, y alpargatas, para alterar a todos, y así lo fue». Fue toda una peripecia, pero el caso es que «la Madre Teresa no veía la hora de irse, pasaron la siesta a una legua, refugiados del solazo bajo el puente sobre el río Guadajoz. El alboroto cordobés le quitó la fiebre». Desarrolla después las huellas de Teresa de Jesús en Córdoba y su relación con Juan de Ávila. Entre las conclusiones, el obispo afirmaba: «No es tiempo de arrugarse o de echarse para atrás. También los nuestros son tiempos recios, para los que se necesitan amigos fuertes de Dios». Hoy es un buen día para recordar una palabras de la santa de Ávila, rebosantes de amor y de esperanza: «Vivo sin vivir en mí, / y tan alta vida espero, /que muero porque no muero»