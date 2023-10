Más allá de los pitos y tonadas de la derecha y de la ultraderecha, del fantasma de Franco y José Antonio, de Dionisio Ridruejo redivivo y de Manuel Machado escribiendo un poema a los soldados arios que desfilan en Burgos, lo que se ha vivido en Barcelona ha sido la expresión plural de un pueblo que se resiste a ser descuartizado. Pero la reacción previa de buhonería caníbal que parece alentar a todos los resortes de la oposición a la oposición, insiste en que los 300.000 ciudadanos --o los 50.000, según la Guardia Urbana-- reunidos por la manifestación de Sociedad Civil Catalana es la mayor concentración de fachas que ha habido en España desde que ganamos el Mundial. El asunto jurídico es que nunca hubo asunto: si la amnistía fuera buena para algo y el Gobierno lo creyera de verdad, ya la habría propuesto o nos habría hecho el arreglo de imponerla, como ha hecho con tantas otras cosas, o la habría anunciado en la campaña. Como la naturaleza de la cuestión no tiene que ver con su idoneidad, sino con el mercadeo de los votos para seguir en el Gobierno, ahora se tiene que negociar con ella. Aunque el cómodo banquillo progresista siga más pendiente del beso de Rubiales que de lo que está ocurriendo en Cataluña, lo cierto es que la gente, cuando se manifiesta, lo haga contra la invasión de Iraq o contra la amnistía, se merece un respeto. Y respeto es lo que no se le ha tenido a la manifestación del domingo, con esa cantinela que mete a Francisco Vázquez, por poner un ejemplo muy presente, entre la derecha y la ultraderecha. Ahora pitan a Sánchez el Día de la Hispanidad, pero él esquiva todos los sonidos con su ritmo de junco artificial que acepta cualquier postura del kamasutra político. O estas conmigo, y con mis intereses, o eres facha. Pero todavía no ha habido nadie que haya sabido explicarnos qué tiene de socialista desautorizar la Transición, el discurso de Felipe VI, a los policías y a los jueces, mientras se va tejiendo el referéndum.

* Escritorj