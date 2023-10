Ciudad de los Niños sin niños

La Ciudad de los Niños es algo hermoso de ver con ojos de niño. Los altos castillos con escudos y toboganes infinitos y retorcidos, de metal brillante; las excavadoras en la zona de barro, el pequeño pozo, la cama elástica (¿montaña elástica?) para saltar descalzo. Por el camino, entre una instalación y otra, las que pasan desapercibidas: columpios, ruedas, pistas de baloncesto, frescas extensiones de césped, instrumentos de percusión casi alienígenas, paredes para escalar, suelos blandos en los que caer. Con ojos de padre, es una fuente de felicidad para los hijos y por extensión una propia. ¿Vamos a Ciudad de los Niños? ¡Sí, sí, sí! (Con saltos o alargamiento de sílabas conveniente). La ciudad de los niños es un tanto inhóspita para los adultos que acompañan: no hay un bar o una máquina para comprar una botella de agua que funcione. Tampoco está garantizada la sombra. Aparcar en las proximidades es complicado y ligar los autobuses puede hacerse tedioso según los días. Cuando cobraban por entrar no se podía pagar con tarjeta, lo que obligaba a cargar con monedas, o pedirlas prestadas y hacer bizzum, o ampararse en que el trabajador de taquilla, harto de la misma situación, lo fiara para la próxima visita.

Esto son peculiaridades. Que la web del parque no responda a la realidad es una peculiaridad también, aunque en el tema del precio es a favor del usuario: ya no se cobra entrada. Lo realmente insólito es el horario propuesto para esta temporada: de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Así quedaría la Ciudad de los Niños para jubilados, niños enfermos que no han ido al colegio y no deberían ir al parque, niños turistas de vacaciones con su familia, adolescentes haciendo pellas, estudiantes de educación en prácticas, excursiones escolares puntuales o niños sin escolarizar. Gente realmente necesitada de un tobogán a esa hora. El que seguro que no podrá ir es el niño que entre al colegio a las 9 o antes y salga a las 3 o después, se cargue su inglés extraescolar o lo que le tercie, y entre estudiar y comer se haya plantado como poco en las 6 de la tarde. Una hora a la que igual podría ir a la Ciudad de los Niños a estirar las piernas o darse una alegría, acompañados de padres que, ¡oh atrevimiento!, igual andan trabajando hasta esa hora también.

Esto de poner a un parque de niños, que se llama Ciudad de los Niños, un horario en el que no pueden ir los niños, no parece un pensamiento de la mejor calidad. Por eso están recogiendo firmas, y yo les ruego encarecidamente que entren en change.org y firmen. Si el cementerio cierra a las ocho de la tarde, ¿se está diciendo que hay que tener más horas para los muertos que para los niños vivos? Porque se abre, el cementerio, 9 horas, y la Ciudad de los Niños, 6. ¿Es una señal de la Administración que abra el cementerio cuando empieza a cerrar la Ciudad para que con el mismo autobús se lleve a los niños a correr por el camposanto (mejor surtido por cierto de personal y estructuras), para que aprendan?

** Abogado