Se derrumba el mito de Israel

La leyenda del infalible espionaje israelí se cimenta en libros como ‘La chica del tambor’ cuando la izquierda repudiaba a John le Carré, transita por el Munich de Spielberg, y desemboca en la novela anual de exaltación del Mossad a cargo de Daniel Silva. En los sistemas de intercepción telefónica Pegasus o Predator, es capital la conexión con Tel Aviv, un distintivo de calidad. Israel lo sabe todo de ti sin más que enviarte un correo electrónico, pero se declara impotente para detectar una invasión callejera de su territorio con toyotas y pirotecnia verbenera. Se ha derrumbado el mito del país más inteligente del planeta.

Los militares israelíes han pasado de inapelables a Keystone Cops corriendo sin rumbo. El país que mejor secuestraba ha permitido la toma masiva de rehenes dentro de sus fronteras, sin enterarse. En los bombardeos de revancha sobre Gaza, mata a secuestrados por Hamas. Muerto, pero solo de miedo, el embajador de Tel Aviv ante la ONU se manifiesta hermético «para no divulgar los planes», ante un enemigo que ha anticipado sus designios sin necesidad de despliegues tecnológicos. Nikki Haley, candidata republicana a la Casa Blanca, canturrea en un mitin que «un país bendecido por Dios no puede ser destruido», por lo que no conviene esperar signos de inteligencia desde Washington, donde las votaciones en el Congreso a favor de Israel, el 51 Estado de la Unión, se deciden a mano alzada y sin necesidad de contar votos. Trump recuerda que estas matanzas no ocurrían durante su presidencia.

La guerra era una actividad en la que participaban países muy diversos, y que siempre ganaba Israel. El aturdimiento presente recuerda a los tiempos en que el Mossad perseguía infructuosamente a Arafat para matarlo, sin importarle el sacrificio colateral del pasaje entero de un avión de línea. A Israel nunca le ha preocupado el recuento de cadáveres ni la sangre derramada. La esencia de su mito consistía en no quedar en ridículo, el aburguesamiento lo ha convertido en el hazmerreír de sus vecinos. La mejor manera de entender la matanza es dejarse de discursos y ver las cuatro temporadas de Fauda, una de las mejores series de la historia de la televisión.