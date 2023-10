Mi perfecto yo

De nuevo otra guerra; bueno, yo, tranquilo, queda muy lejos; a mí no me llega. Yo, tan tranquilo; puedo seguir tan feliz. Yo no tengo coche, así que no me preocupa que suba el precio de la gasolina ni tampoco ese lío con el peaje de las autopistas. Yo no tengo hijos, así que la educación va bien; me da igual eso de que cambien a otra ley educativa. Yo no necesito médicos, así que la sanidad sigue bien. Yo estoy jubilado, y encima me han subido la paga de mi jubilación, ¿quién dice que no hay ayudas ni residencias? Yo no soy mujer, así que ¿quién dice que hay violencia de género? Yo no tengo ninguna empresa ni negocio, así que no tengo que pagar impuestos a Hacienda. Yo vivo tan a gusto en mi piso, ¿quién dice que hay problemas de alquiler o de hipoteca? No, no hay problemas de vivienda, sólo son exageraciones de algunas cadenas de televisión. ¿Y qué será eso de tipos de interés? Seguramente se referirá a unos tipos que están interesados por todo. Tampoco me importa averiguarlo; ni la balanza de pagos, ni el producto interior bruto. Esas cosas, para los especialistas. Yo y mi mando a distancia bien cerca cuando aparecen en la televisión esos negros en esas barcas. Eso sí que no me afecta a mí en lo más mínimo. Yo tengo derecho a mi siestecita. Yo y mi cultura: cuando estoy en la playa hojeo alguna revista. Yo, con las redes sociales y mis series de televisión tengo bastante cultura; sobre todo, con los programas de concursos. O sea, que la cultura va muy bien. Yo, cuando oigo no sé qué de cambio climático, a mí no me afecta: puedo gastar toda la luz y el agua que quiera, para eso pago. Y si ocurre un incendio, a mí no me llega, porque no tengo ningún bosque; el campo, si acaso, para ir de perol. Yo no miro si llueve o no llueve; esto ¿en qué me va a mí si no soy agricultor ni pienso serlo? Además, no quiero que el mal tiempo me estropee un puente. Desde luego, la gente se queja de vicio; por eso hay tanto amargado por ahí suelto. Conclusión: la política, para los políticos, que para eso les pagamos. Yo, con un día cada cuatro años ya he cumplido con mi obligación de ciudadano en la fiesta de la democracia. Yo elegiré a quien no me moleste con mentiras y manipulaciones de lo mal que vamos. Así que yo seguiré votando a quien mejor me engañe.

** Escritor