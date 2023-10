La España del Miura

En estos tiempos revoltosos, que tanto nos recuerdan a lo peor de nuestra historia, y donde además empleamos ríos de teclados que alimentan nuestros egoísmos, odios y viejas rencillas, andaba yo buscando una noticia que de un plumazo hiciera papel mojado tanto seudo argumento reaccionario. Yo sé que en el día a día de la gente no hay tanto enfrentamiento político estúpido, pero es que parece que eso no cuenta. Así que buscaba una noticia institucional que ilustrara que somos una sociedad avanzada, que no somos como los de Gaza e Israel que se están matando siendo de la misma tierra y el mismo Dios, pero que le ponen nombres distintos. A propósito, ¿qué pensara Dios de que sus hijos se maten por su nombre?. Yo sé perfectamente, repito, que la mayoría de la vida no es la que sale en los principales medios de comunicación y que todos los segundos en todos los centímetros del país pasan cosas que no son para nada desagradables, sino todo lo contrario: confirman lo mejor, de no ya del antiguamente llamado «espíritu nacional», sino más bien de la preciosa alma colectiva del sur de Europa. Si las gentes de las regiones españolas somos todos muy parecidos. Y no voy a acudir a estúpidas teorías biológicas. Ni tan siquiera de índole de logros históricos culturales. No. Tan solo tengo que mencionar cómo vivimos la calle, donde en toda la península ibérica es normal que dos personas que se conocen y se cruzan por la vía pública, aunque no tengan nada importante que decirse, ya consideran importante el haberse cruzado por casualidad y ello es motivo más que suficiente para pararlo todo y echar un café. Eso no ocurre en ningún otro lugar que solo ocurre en la vieja Iberia. Tanto que yo creo lo lógico es que el actual debate social y político no debería ser la autodeterminación de Cataluña y el País Vasco, sino por qué diablos Portugal no está con nosotros cuando es parte de nosotros y nosotros de ellos. Pero bueno, como decía, tenía ganas de encontrar una buena noticia referente a nuestra sociedad y la encontré: el otro día despegó un cohete español hacia las estrellas con éxito. Sin embargo, he visto muy poco de este avance en los medios. Y no es que yo tenga especial entusiasmo por la carrera espacial. Y no lo tengo, porque es extremadamente absurdo buscar en esa inmensidad infinita lo que tenemos al alcance de nuestras manos. ¡Es tan tremendamente difícil ver en ese espacio sin fin una pequeña flor en primavera! ¡Ay Dios mío, cuándo se enterará el ser humano que la vida es más importante que la patria! Pero bueno, me ha alegrado mucho lo del cohete. Porque en estos tiempos, ese despegue por encima de todo, me pareció una noticia que ilustraba que podemos llegar donde queramos como país. Porque esta sociedad nuestra tan agradable y con tanta luz, también es como una flor de primavera en este mundo tan serio y desaborío. Me gustaría que esta columna la lanzara esa nave en papelitos como lluvia de concordia por todos los rincones de nuestra tierra y que una vez más, nuestros pueblos, como el cohete Miura, miraran juntos hacia una dirección para alcanzar metas lejanas. Enhorabuena por ese despegue. Al menos a mí me ha llenado de esperanza y vuelvo a creer en España.

*Abogado