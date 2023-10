La desmemoria y la amnistía

A estas alturas del debate ya se habrán convertido en expertos en amnistías e indultos, así que sabrán que amnistía viene de amnesia, esto es, de olvido. La Historia está para tener memoria. De otro lado, las instituciones no están para ser maltratadas en debates políticos interesados. En estos tiempos hace falta más serenidad, más análisis sosegado, menos discurso altisonante y conocer mejor las posibilidades que ofrece el Derecho para mejorar la vida de los ciudadanos. También hay que mirar en la historia del Derecho a todas aquellas figuras que tienen una larga trayectoria para comprender que nos pueden ofrecer de útil en nuestro tiempo.

El perdón, el indulto, la amnistía, en definitiva, la gracia, hunden sus raíces en el pasado remoto. Si dejamos su componente moral o trascendente, es decir, si olvidamos todo aquello que muchas religiones, entre ellas la cristiana, recogen como virtudes del perdón divino y del perdón humano, y nos centramos en el ámbito jurídico, todas las organizaciones políticas han conocido esta figura como la que mejor define la magnanimidad del poder: su capacidad de decidir sobre la suerte de los súbditos. De la divinidad al rey, el perdón se convirtió en un atributo esencial de las monarquías. Bajo formas diversas, desde los Códigos antiguos, como el de Hammurabi, hasta la legislación absolutista fue reconocido como un privilegio real. Luego, el surgimiento y consolidación del Estado de Derecho fue convirtiendo está gracia en una competencia sometida a control y trasladada al poder ejecutivo. En nuestro país el Ministerio de Justicia durante décadas se denominó Ministerio de Gracia y Justicia. Anteponiendo la gracia a la justicia.

Es imposible exponer aquí la larga evolución de esta institución, pero en lo esencial se puede afirmar que, en lo que ahora más interesa, las amnistías como figura que supone la desaparición de la responsabilidad penal de aquellos que han cometido conductas consideradas como delictivas por el Derecho, han sido utilizadas por todos los gobiernos a lo largo de los últimos doscientos años. Se han denominado de diversas formas, utilizando piruetas legales de dudosa legitimidad como hablar de regularización fiscal, indultos particulares masivos, indultos generales o incluso simple y llanamente la calificación de «no delictivas» a conductas que incluso habían comportado homicidios, daños, lesiones o incendio.

La afirmación de que no es posible conceder una amnistía a delincuentes conlleva de inmediato una pregunta: ¿entonces, a quién se concede una amnistía? ¿a quien no ha cometido ningún delito? Otra cosa es que las amnistías, a diferencia de los indultos, no recaen solo sobre reos condenados y juzgados, pueden recaer sobre prófugos de la justicia o sobre personas que aún no han sido ni siquiera procesadas. Pero lo más importante es que donde no distingue el legislador nadie está facultado a distinguir. Es decir, si las amnistías no están expresamente prohibidas nadie puede legítimamente afirmar que estén prohibidas.

Los redactores de la Constitución del 78 pudieron prohibirlas, pero no lo hicieron; sí prohibieron expresamente los indultos generales. La Constitución de 1931, que fue inspiradora de la actual entre otros textos constitucionales, estableció con claridad la prohibición de los indultos generales, la competencia exclusiva del Tribunal Supremo para la concesión de indultos particulares, y otorgó la competencia de la concesión de amnistías a las Cortes. ¿Qué razón pudo tener el redactor del 78 para omitir la referencia a las amnistías? Si no alude a ellas, ¿quién está legitimado para decir que la competencia de regularlas no puede recaer en el poder legislativo? Nada lo prohíbe. Es más, el artículo 9.2 de la vigente Constitución establece que «corresponde a los poderes públicos... remover los obstáculos... que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». ¿Hay alguna dificultad interpretativa, lato sensu, para negar que ese artículo puede habilitar al poder legislativo para remover los obstáculos que impiden una convivencia efectiva en Cataluña? Ahora mismo esa convivencia está dañada, por las razones que sean, pero la sociedad catalana está quebrada. No justifico los delitos cometidos en 2017, lo fueron porque así lo determinó el Tribunal Supremo. Pero la política debe ir más allá en el conflicto. Los conflictos solo hay dos modos de gestionarlos: utilizando la fuerza y escalando la violencia ínsita en los mismos o tratando de regular sus consecuencias negativas y buscando fórmulas de entendimiento.

Las medidas de gracia, con límites, son parte de la grandeza de un Estado fuerte que se permite mitigar el rigor de la ley para conseguir efectos benéficos para el conjunto de la sociedad. La amnistía puede regularse mediante ley y establecer las condiciones que se acuerden en el Parlamento. Puede ser incondicionada o puede someterse al cumplimiento de requisitos que la hagan más equilibrada. Puede fijar en su exposición de motivos la descripción fundamentada de lo que se hizo contra legem y de lo que se pretende reconstruir ahora, puede fijar que no será eficaz si el posible beneficiario no acepta determinados compromisos, por ejemplo, no optar más por la vía unilateral en procesos que pretenden una desconexión del Estado.

En fin, todo instrumento jurídico es una obra humana. El Derecho no es algo que caiga del cielo, como desde siempre, es interpretable, es el resultado del acuerdo, del pacto, del consenso. Toda obra humana es perfectible, pero también manipulable. Puede tener fines loables o esconder intereses espurios, depende en cada momento de su utilización y los objetivos que se persigan. Lo lógico, si nuestros representantes políticos dejaran de obsesionarse con la exclusiva obtención del poder, unos y otros, es que hablaran y estudiaran, por ejemplo, en este caso, si nos conviene ir a la represión pura y dura y continuar construyendo mártires, aunque sean de papel, o recurrir a la vía de la generosidad con compromisos mutuos para dejar de una vez por todas de buscar la violencia verbal o física y la ruptura de la convivencia como medio de alcanzar los objetivos propios.

España es de todos y todas, pero España no es única en su concepción. Ninguna abstracción es percibida del mismo modo, todos tenemos derecho a imaginarla, a quererla o rechazarla según nuestras convicciones, pero lo importante es generar el consenso de la mayoría, para no aplastar a la minoría, sino para tratar de integrarla o al menos convencerla de que es respetada. Ojalá la tensión política nos hiciera más racionales. Todos saben que retuercen la verdad, que la ocultan o la utilizan en función de sus intereses, pero no sé hasta qué punto son capaces de entender que conducir a las sociedades al abismo no es sino traicionar a la patria a la que todos dicen defender.

* Catedrático. Universidad de Córdoba