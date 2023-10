Decálogo de los Obispos del Sur a las cofradías

Hoy, domingo, en el salón de actos del Obispado, el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, celebrará un encuentro con los hermanos mayores, consiliarios y presidentes de Agrupaciones de Hermandades y Cofradías para compartir inquietudes y conocer a fondo las preocupaciones actuales, así como los retos que se presentan en esta hora. El obispo presentará también y les hablará de la carta pastoral de los Obispos del Sur de España, al cumplirse el 30 aniversario del viaje apostólico de san Juan Pablo II a Sevilla y Huelva, con el título María, Estrella de la Evangelización, sobre la fuerza evangelizadora de la piedad popular. No olvidemos que la asamblea de Obispos del Sur ha dedicado en las últimas décadas importantes documentos monográficos a la piedad popular, entre otros, El catolicismo popular en el Sur de España, en 1975; El catolicismo popular. Nuevas consideraciones pastorales, en 1985; Las Hermandades y Cofradías, en 1988, junto a otras cartas y exhortaciones sobre algunas Exigencias sociales de nuestra fe cristiana, en 1986; y Andalucía en el Camino de la Nueva Evangelización, en 1995. Todo el contenido de la última Carta dirigida especialmente a nuestras hermandades y cofradías constituye, sin duda, un luminoso horizonte de «planteamientos y actitudes» relacionadas con la piedad popular. No es fácil sintetizarlas en un artículo, pero me atrevería a seleccionar sus «diez» mensajes más importantes o al menos con gran incidencia en nuestras hermandades.

Primero, «la piedad popular, en efecto, constituye una expresión de fe que se vale de los elementos culturales de un determinado ambiente, interpretando e interpelando la sensibilidad de los participantes, de manera viva y eficaz». Segundo, «la genuina piedad popular llena de afecto la vida cristiana, recoge lo mejor de cada cultura y lo convierte en expresión viva de la fe. A través de ella, la fe ha entrado en el corazón de los hombres, formando parte de sus sentimientos, costumbres, sentir y vivir común. Por eso, la piedad popular es un gran patrimonio de la Iglesia». Tercero, «las genuinas expresiones de la piedad popular prolongan la vida litúrgica de la Iglesia sin sustituirla, de ahí la necesidad de un discernimiento pastoral para apoyar la piedad popular y, llegado el caso, para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones para hacerlas progresar en el conocimiento del Misterio de Cristo». Cuarto, «uno de los rasgos más característicos de la vida cristiana en las diócesis de Andalucía es la riqueza multiforme de su piedad popular. Sus expresiones acompañan a los fieles a lo largo de su vida terrena, configuran el ritmo de las celebraciones del Año litúrgico y dan forma, incluso, a nuestra geografía, sembrando de devoción a los misterios de la vida de Cristo, a María Santísima y a los santos, los lugares más emblemáticos de nuestros campos, pueblos y ciudades». Quinto, «pero es necesario que la piedad popular se integre en la armonía de lo que se cree, de lo que se celebra, de lo que se vive y de lo que se ora. No es verdaderamente cristiano quien simplemente acepta el Credo, pero ha abandonado la celebración litúrgica, el compromiso por la transformación del mundo que brota de la caridad o la vida de oración». Sexto, «tampoco lo es quien reduce la vida cristiana a algunas celebraciones en determinados momentos de la vida, pero no se deja iluminar por la luz de la fe ni acepta su dimensión apostólica. Como tampoco es verdaderamente cristiano quien se entrega a una acción que no brota de la Liturgia ni tiende a ella, ni está sostenida por una caridad iluminada por la fe y alimentada por el trato con el Señor en la oración». Séptimo, «la piedad popular ha de armonizarse con la doctrina de la fe de la Iglesia, con su celebración litúrgica, con el compromiso apostólico y misionero a favor de la evangelización y de la transformación del mundo». Octavo, «los obispos deseamos de todo corazón que en las manifestaciones de piedad popular resplandezca la belleza del Evangelio, vivido fielmente en la plena comunión de la Iglesia católica. Si la piedad popular perdiera su raíz evangélica y eclesial y se convirtiera en mera expresión folclórica o costumbrista traicionaría su verdadera esencia». Noveno, «los obispos estamos convencidos de que la ‘piedad popular’ es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros». Décimo, «en el ambiente de secularización que viven nuestros pueblos, la piedad popular sigue siendo una poderosa confesión del Dios vivo que actúa en la historia y un canal de transmisión de la fe». En esta síntesis, como es lógico, faltan bellísimos mensajes de nuestros obispos en su carta pastoral. Por ejemplo, cuando hablan de que las hermandades están llamadas a ser «talleres de santidad», o que deben ser «un espacio de encuentro con Jesucristo». El papa Francisco ha pedido a las cofradías y a los hermano que «caminen abiertos a los signos de los tiempos y a las sorpresas de Dios». Y les ha propuesto tres líneas fundamentales: «evangelicidad», es decir, caminar tras las huellas de Cristo; «eclesialidad», caminar juntos, y «misionariedad», o sea, caminar anunciando el Evangelio. * Sacerdote y periodista