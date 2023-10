Los protagonistas

Hacía días que tenía en la cabeza un asunto sobre las variedades de las lenguas del que me hubiese gustado hablar hoy. Sin embargo, si, teniendo esta ventana abierta a los cordobeses, ignorase los acontecimientos ocurridos el pasado 28 de septiembre en el IES Elena García Armada de Jerez de la Frontera, podría parecer que no veo las noticias, no estoy agradecida con la oportunidad que me brinda el Diario CÓRDOBA, no me solidarizo con las víctimas, o bien no considero que exista un grave problema en las aulas. Y no se dan ninguno de los cuatro casos anteriores.

Un día cualquiera miles de estudiantes de Secundaria y profesores acuden a clase. A primera hora, en un instituto, que bien podría ser el mío o el tuyo, un alumno de 14 años saca dos cuchillos de la mochila y agrede a varios compañeros y docentes. La profesora que interviene para que el agresor no aseste un tercer cuchillazo a un alumno que salva la vida de milagro recibe ella también una puñalada en el ojo y ahora mismo podría estar muerta. En menos de dos horas circulan por Internet titulares cuyos autores desconocen claramente la realidad que se vive a diario en las aulas y consideran fuentes fiables a niños que están bloqueados por lo que acaban de vivir. Resultado: el agresor es la víctima, que, además, tiene autismo. El director del Instituto Andaluz para la Prevención del Acoso Escolar asegura que los culpables son «los profesores, que miran para otro lado» (véase que la coma implica que «todos» los profesores miramos para otro lado y, por lo tanto, «todos» somos culpables). Como si no importasen quienes ahora cosen sus heridas y como si no existiesen docentes, como la que firma este artículo, que llevan años denunciando el maltrato que padecen por parte de algunos alumnos y sus padres en los centros de Enseñanza Secundaria. El sistema, intervenido una y otra vez en las últimas décadas, no permite a los profesores solucionar nada. Si uno lee la LOE, modificada por la Lomce y por la Lomloe, los reales decretos, las órdenes y las instrucciones que le incumban, según el territorio en el que se encuentre su centro educativo, podrá comprobar que, aunque desde el año 2010 existe una ley que considera autoridad al profesor en el ejercicio de sus funciones, no se dedica ni una sola línea, ni un solo objetivo, ni una sola competencia, ni una sola situación de aprendizaje, ni un solo saber básico, ni un solo criterio de evaluación, ni un solo suspiro, a dejar claro que a los colegios y a los institutos se va a estudiar, a atender, a respetar al profesor, que es autoridad y quien manda, y que el primero que cruce la mínima línea roja e incurra en una falta de respeto, por leve que sea, hacia otro miembro de la comunidad educativa se marchará a su casa, a insultar a quien ostente responsabilidad sobre él. Hace tiempo que la enseñanza se ha convertido en una dictadura de alumnos y padres. Y es lamentable que la educación se haya entregado a estos por medio de los consejos escolares. En Jerez ha ocurrido algo que podría suceder cualquier día en cualquier otro centro de enseñanza de Andalucía o de España. Lo extraño es que no amanezcan más días con noticias como esta. Hoy han sido dos cuchillos. Otro día saltamos todos por los aires. El sistema de enseñanza español ya lo hizo cuando se tuvo la genial idea de hacer una reforma que convirtiese al alumno en el verdadero protagonista de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Que los protagonistas sigan dando titulares. ** Lingüista