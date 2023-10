Sobre la vejez y otras depresiones

Una de las mayores secuelas del covid no tiene que ver con el cuerpo sino con el ánimo, y se muestra tan persistente que parece fuera de control. Profesionales, entidades y asociaciones de pacientes llevan años denunciando los estragos que la pandemia, con sus encierros y angustias, ha causado en la salud mental, lo que se traduce en un índice disparado de casos de ansiedad y depresión, ambas enfermedades muy vinculadas clínicamente. Sin ponernos tremendistas, hay que recordar que una fuente tan fiable como la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que la depresión, sufrida en España por unos dos millones de ciudadanos, será la primera causa de discapacidad global en 2030, que está a la vuelta de la esquina. Y en cuanto a la ansiedad, que afecta en torno al 7% de la población --más el tropel de no diagnosticados-- según recientes estadísticas de atención primaria, es el trastorno psicológico más frecuente, aunque por suerte, por muy desagradables que lleguen a ser sus síntomas, la ansiedad no mata. No así la depresión, que tardíamente diagnosticada y sin control puede ser letal.

El suicidio fue siempre un tema tabú, hasta que ha dejado de serlo. Los periódicos camuflaban no sólo el hecho de que alguien se quite la propia vida sino hasta la palabra que lo califica, y lo hacían valiéndose de mil argucias semánticas en la creencia de que así se evitaban mimetismos, porque el suicidio se pega. Pero esa cautela, bastante ingenua por cierto, acabó desde el momento en que los especialistas advirtieron que la mejor manera de acabar con el estigma social que marca ésta y otras enfermedades mentales es hablar de ellas sin tapujos. Así, la prensa se ha llenado de titulares que informan --casuísticas concretas aparte, ya sin demasiados circunloquios--, por ejemplo, de los miles de llamadas al teléfono de prevención de este tipo de conductas (línea 024) o de su alarmante incidencia entre los jóvenes, siendo la primera causa de muerte entre ellos. Pero la realidad siempre nos sorprende, y yo me he quedado helada al saber por este periódico que los mayores de 70 años están a la cabeza de los perores datos de salud mental. Según esta noticia, se trata de un grupo de edad, al que suelen aplicársele conceptos como serenidad de espíritu o pasiones apagadas, que sin embargo duplica la tasa media de suicidios consumados en este país. Y si el 7% de las personas entre 65 y 70 años tiene diagnosticada una depresión, el porcentaje se duplica en los mayores de 85. Pero mucho peor lo tenemos las mujeres, porque el Instituto Nacional de Estadística aporta un dato espeluznante: casi la mitad de las mayores de 85 años (43%) sufre tan grave bajonazo que opta por romper amarras con el mundo y encerrarse en casa a esperar la muerte. A todas ellas y a las de cualquier edad, porque ésta se les multiplicará algún día si tienen la suerte de vivir para verlo, les recomendaría que se leyeran o que les leyeran el último ensayo de la veterana psicóloga y feminista Anna Freixas, Yo, vieja. El libro, convertido ya en un best seller y su autora en famosa a la que desde Córdoba se disputan las televisiones, es un tratado de autoestima que anima a contemplar los años no como un enemigo sino como puerta de entrada a una vejez digna y libre. Ofrece unos impagables apuntes de supervivencia para «viejales» (por favor, nada de mayores, ni ancianas ni mucho menos abuelas, término merengoso y lleno de trampas en opinión de Freixas); son consejos y «atrevimientos», envueltos en un desternillante sentido del humor marca de la casa, para moldear viejas al timón de su propia vida. Una inyección de vitalidad, también para ellos, a prueba de depresiones y otros muchos demonios.