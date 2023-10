Esclavos tecnológicos y nuevos ricos

Si vivimos así de bien (es un decir) es gracias a nuestros esclavos. No hablo de que en algún país haya talleres de niños cosiendo zapatillas para nuestras tiendas, poblaciones enteras en industrias insalubles o mineros amenazados por mercenarios que lo estén ‘pasándolo putas’... que también ocurre. Me refiero a los ‘esclavos energéticos’. No sé si está usted familiarizado con este concepto, aunque no es nuevo. Se trata de la estimación de cuántas personas harían falta de media para mantener el tren de vida que llevamos gracias a los combustibles fósiles y energías renovables. La equivalencia a los esclavos que necesitaría, por ejemplo, un potentado en la antigua Roma que tuviera entonces las mismas prestaciones de las que hoy disfrutamos: proveernos de alimentos llegados de la otra punta del imperio, vestirnos y calzarnos, tener casas amplias (o al menos mejores y no tan hacinadas como casi todo el mundo en la antigüedad), higiene y baños de agua caliente, el transporte, protegernos del frío y del calor...

Pues bien, se ha calculado que de media en España cada ciudadano emplea al día cuarenta ‘esclavos energéticos’. El equivalente a cuarenta trabajadores en una sociedad esclavista trabajando día y noche los 365 días del año. Que si fuéramos ‘buenos’ y los obligásemos a currar ‘solo’ doce horas al día dejando que librasen un día de cada siete precisaríamos de al menos 95 esclavos por persona. Por supuesto, todo ello tiene un coste, primero para nuestros bolsillos y, sobre todo, para un medio ambiente que no puede soportar tanta población esclava. Pero también en la antigua Roma había unos esclavos especiales a los que trataban un poquito mejor. No demasiado, no crean. Era el ‘esclavo intelectual’, el típico cautivo griego versado en ciencias y artes al que empleaban como administrativo, preceptor y profesor de los niños o para, como signo de prestigio del amo, entretener en los banquetes recitando a Homero. Pues bien, en las últimas tres décadas también tenemos a miles de nuevos ‘esclavos intelectuales digitales’ a nuestro servicio. En internet, a cientos de copistas, archiveros, bibliotecarios... Y ahora con la inteligencia artificial a otros miles de filósofos, escribas, pintores y literatos inventando obras según nuestros deseos. ¿Y qué hacemos para estrenar los servicios de estos nuevos ‘esclavos intelectuales’? Pues, de entrada, parece que comportarnos como ‘nuevos ricos’, como si obligásemos a aquel esclavo griego a emplear su sabiduría para contarnos chistes verdes. Me viene a la memoria el reciente caso de esos pequeños de una localidad extremeña que, entre la travesura tecnológica, la cruel gamberrada y el más puro delito (el juez lo tendrá que decidir) crearon y difundieron imágenes de compañeras de clase ‘desnudadas’ mediante IA. En lo que no quiero pensar es en la fragilidad de nuestra forma de vida y si algún día dejamos de disfrutar de todos estos ‘esclavos energéticos’ e intelectuales. Hace diez días, en Córdoba, la caída de servicios de una empresa local de TV e internet (un sábado, no laborable y solo durante apenas unas horas) casi llevó al pánico a cientos de familias. Y si por alguna razón un grupo de estos esclavos tecnológicos no solo dejaran de trabajar sino que además tuvieran conciencia de sí mismos y se rebelasen... Ríase usted de la que montó Espartaco.