Amnishastiados

Yo estoy hasta los mismísimos. Yo creo que toda España lo está. El pueblo está hastiado. Perdón, amnishastiado (disculpen, pero he tenido que inventar un término para describir una realidad política tan caprichosa como absurda). Me parece deprimente cómo se está maltratando a la sociedad por capricho de esos políticos que viven como reyes, todos, de todos los partidos (incluidos los salva patrias catalanes que van de héroes sociales y son chupones del Estado). Y no crean que voy al discurso fácil o a las frases hechas respecto al alto sueldo de esta gente.

Está bien que cobren mucho porque se supone que de ellos se esperan grandes decisiones. Pero no es así. Lo repito, ¡cobran mucho sin hacer su trabajo! Miren ustedes, las oposiciones a Notaría, a Judicatura, a Fiscal o a todos esos cuerpos altos de funcionariado es toda una odisea de calvario disciplinario y de horarios de estudio que rozan la tortura. Pues bien, los políticos cobran más que estos cuando algunos no tienen otra carrera que el haber estado paseando en mítines desde niñatos en los estratos juveniles de los aparatos partidistas. ¿Por qué creen que es tan sumamente difícil coger un puesto de estos? Pues no crean que es por el trabajo que se realiza o por mérito y capacidad. Ni tan siquiera por amor a la sociedad, sino porque llegar a esos sillones es como si te tocara la lotería nacional y por eso se pegan verdaderas puñaladas traperas para llegar quitando de en medio al rival.

Es decir, los aspirantes a los escaños no son compañeros, mentira, son rivales a batir aunque se dejen prácticamente en la inanición. Es más, muchas investigaciones contra la corrupción no buscan limpiar la sociedad sino hundir al rival del precioso puesto laboral y por eso, la mayoría de estos descubrimientos del partido contrario son propiciados por los propios militantes del partido donde hay corrupción para hundir al que te puede quitar el sillón. Pues bien, vale, ya está, lo aceptamos que tengan esos curros prodigiosos que les permiten vivir una vida desahogada. Pero, repito, que cumplan con su trabajo. Y no lo están haciendo. A ver si nos vamos enterando de que muchísima gente no tiene ni idea de lo que es la amnistía esa de los cohones.

O sea, no es que estén a favor o en contra, ¡es que no saben lo que es! Entonces, cuando ven esos debates de los que tienen que arreglar los problemas, donde no hablan de estos problemas, sino que gastan toda la jornada laboral en un tema que ni siquiera sabemos lo que es, pues si viene un partido totalitario o fascista o como se llame hablando de los problemas de la gente, pues ese partido subirá como la espuma. ¿Es que no ven lo que está pasando en toda la península Ibérica? La gente no puede afrontar económicamente el día a día. Y no solo hablo de las familias en riesgo de exclusión o de los trabajadores, que también hablo de empresarios. Miren, hace poco estuve tomando café con un pedazo de empresario súper currante que tenía una cadena de negocios. Y el hombre, derrotado, me dijo: lo que daría yo por tener solo una tiendecita con mi mujer y yo despachando y no esta veintena de negocios. Marcos, esto es insoportable. Yo solo trabajo para dar los sueldos y punto.

Para mí me queda un sueldecillo con el que voy tirando a duras penas. Las materias primas han subido una jartá y nosotros no podemos subir los precios en coordinación, porque entonces subirían tanto que no entraría nadie ni a tomar café. Y el margen entonces es trabajar para pagar. Y estos cerdos todo el día hablando de la Constitución, que yo no sé lo que dice, y de la amnistía. Marcos, yo no sé si a Cataluña le darán la independencia, pero yo ya no seré independiente en la vida. Soy un esclavo hasta el día que me dé un ictus que me deje postrado mientras los que tienen que darme alguna facilidad se pasan el día de debate estúpido en el Parlamento y luego se van juntos a jugar al golf... Estoy amnishastiado.

* Abogado