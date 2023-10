Insignes vacunas

Entre los pesares nuestros de cada día, la mañana de ayer nos trajo una reconfortante noticia. El Nobel de Medicina de este año se ha concedido a la bioquímica húngara Katalin Karikó y al inmunólogo americano Drew Weissman. Es difícil que los galardonados con el Nobel no cuenten con la gratitud de la humanidad, pero en este caso es particularmente preceptivo este reconocimiento. Su estudio del ARN mensajero ha sido el caballo de Troya que consiguió doblegar al covid-19. En los meses más dramáticos de la pandemia, cuando la acción y la reacción; el error y el acierto de la comunidad científica fraguaban la artillería frente al desconcierto, se recurrió a un artículo que los galardonados publicaron en el 2005 para plantarle cara al coronavirus.

Siempre conforta la recompensa del corredor de fondo, en un mundo domeñado por la tiranía de las prisas. Un mundo del que, no obstante, me gusta apreciar el lado bueno de las cosas. La semana pasada se celebró en Madrid un congreso internacional de prevención de riesgos laborales. Regreso con la estimulante estela de aprehender de los colegas sabiduría y conocimiento; de compartir vivencias y renovar los votos con el perenne y utópico voto de personas que trabajan por y para las personas, esa vocación universal y trazable de todo trabajo digno. Ante tanta cohorte de agoreros, la prevención le va ganando camino a la improvisación, como los pólderes que en su día le ganaron al mar los neerlandeses. En ese intercambio profesional no se aprecian las asperezas territoriales. Han asistido a este evento muchos ponentes catalanes y vascos, y en ningún momento ha sido preciso el pinganillo para facilitar el entendimiento. Otro exponente más de que la crispación que agita la clase política tiene más un carácter inductivo que deductivo. No son las demandas de la sociedad española las que fermentan esta atmósfera enrarecida, sino los precisos reajustes estratégicos para que el poder sea un fin y un medio omnisciente que garantice la supervivencia de la clase política.

Vacunas y prevención de riesgos laborales se sitúan en la órbita de la anticipación; en el mismo espectro de los cribados oncológicos que van ensanchando la calidad de vida y el porcentaje de supervivencia. O incluso en la procelosa franja de la normativa de seguridad industrial o un progresivo fortalecimiento de la normativa técnica. Esa que burlonamente se desdeña bajo el insulso techo de la burocracia. Nunca le dedicarán un musical a una norma ISO, pero es bajo esta máscara de tedio donde hoy se ocultan los ángeles de la guardia. Como muestra, los terremotos de Turquía y Marruecos de este año; el adobe de las construcciones del Atlas o, lo que es más grave, la impostura de una ferralla o el salto de piola a las normas de edificación que hicieron que en el sur de Turquía la Tierra jugase con las viviendas al dominó. O en la ciudad libia de Derna, donde pocas veces se ha reflejado de manera tan dramática la falta de mantenimiento e inspección de una construcción civil. Y sin conjeturar con presunciones, acaso también sea este el macabro cauce que ha ocasionado el incendio en las discotecas murcianas. Honor y gloria a Weissman y Karikó.

* Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor