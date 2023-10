No es que las palomas sean mis animales favoritos, pero siempre las he mirado con cierto romanticismo, como símbolos de paz, libertad y creación, fuentes de inspiración para poetas y pintores --la famosa paloma de Picasso-- y evocadoras de elevados sentimientos. Empezando por la que volvió con la hojita de olivo en el pico para indicarle a Noé que, tras el diluvio, el nivel de las aguas estaba bajando y siguiendo por la imagen que se utiliza para representar al Espíritu Santo. Me causan admiración las hazañas de las que actuaron como mensajeras en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, muchas de las cuales fueron condecoradas por los buenos servicios prestados, concluyendo sus misiones aún estando agotadas o heridas.

Paralelamente, de vez en cuando, oigo noticias acerca de que su proximidad resulta insalubre porque pueden transmitir enfermedades peligrosas para los seres humanos; o de los deterioros que ocasionan sus deyecciones en los monumentos arquitectónicos. Hay quien las compara con las ratas, destruyendo las evocadoras ideas de su inocente sencillez. En fin, la cuestión es que hace unos días, una paloma apareció en mi terraza. La vi a través de los cristales; estaba en el suelo, cabizbaja y casi inmóvil. No abrí la puerta por temor a que mi perra se abalanzase sobre ella, pero le hice una foto con el móvil y la mandé al watsapp familiar solicitando instrucciones, porque no sabía qué hacer. Casi de inmediato, mi hijo Miguel me contestó diciendo que le pusiera comida --el pienso del loro-- y agua. Así lo hice abriendo sólo una rendija y volviendo a cerrar. Indudablemente, la paloma estaba enferma y mi primer impulso había sido cogerla, con guantes, desde luego, y dejarla caer --allá se las apañase-- a la calle; pero la vocecilla interior, que solemos llamar conciencia, me lo impidió. Al fin y al cabo, la pobre paloma había volado hasta mi terraza, quizá tan equivocada como la de Alberti. Ella había buscado cielos abiertos, y ahora se encontraba ahí, atrapada, sin fuerzas para emprender de nuevo el vuelo, resignada a su suerte; pero ahora estaba acogida a mi hospitalidad. El mensaje de Miguel sirvió para afirmar la decisión de darle una oportunidad. Amaneció muerta y me alegré de que lo hubiera hecho tranquila, cobijada y a salvo de peligros callejeros, ruedas de coches, ataques de gatos y patadas de gamberros. Pensándolo bien, la paloma no se equivocó tanto. * Escritora. Académica