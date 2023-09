Otoño en el paraíso

Debate de investidura o de envestidura. ¡Pero qué bien se lo pasan nuestros niños y niñas y niñes o niñez en su paraíso! Yo, mientras tanto, paseo por mi paraíso terrenal. O sea, hago la compra del pan nuestro de cada día. El nuevo otoño me mira desde sus frutos inalcanzables. Estoy en mi paraíso, ante mis frutas prohibidas. Nunca caigo en la tentación de la serpiente. Y no es porque no quisiera caer, es porque me resulta imposible caer, al precio que está la fruta. Ahora sí que es una fruta prohibida. Un kilo de higos, a casi mil quinientas pesetas... No voy a andar en la trampa de mirar el precio por euros. Contando en pesetas me entero mejor de cómo me va expulsando del paraíso esta serpiente ladina, que me enrosca y me enrosca al árbol del bien y del mal; yo me entero mejor si me traduzco a pesetas. ¡Qué quieren que les diga!, soy de cuando el Génesis o el Paleolítico. Un kilo de manzanas, más de quinientas pesetas. ¡Esto sí que es un fruto prohibido, y no la manzana de nuestra madre Eva, quien, encima, ya había servido de costilla, y sigue sirviendo! Un kilo de uvas, sobre quinientas pesetas. Es que por más vueltas que le doy, ya sé que no estoy en el paraíso, sino que he sido expulsado de él. Lo malo es que la serpiente habla conmigo y se descrota de risa desde el árbol. ¡Toma ciencia del bien y del mal para estas matemáticas perversas! Y un kilo de sandía o de melón... Lo verás, pero no lo catarás. Así que, un día más, paso ante el árbol del paraíso y miro mi escuálida cesta de la compra. Luego, para más inri, oigo a esos taumaturgos traumáticos de la pantalla, que me dicen que tengo que tomar fruta, que por lo menos cinco piezas diarias. ¡Ellos sí que están en el paraíso, o más bien en el Congreso! O quizás sea yo el que me pierdo cada día, y me caigo del guindo. Me caigo, y mi cesta de la compra, vacía. Y el fruto del olivo... eso sí que es una añoranza. Regreso a mi casa; hago cuentas. Sí, no he podido caer en la tentación de coger la manzana, o la pera, o la cereza, o el plátano. Y si compro alguna fruta, es tan pequeña que más bien es un concepto de manzana, una síntesis, un resumen, y hasta guardo las cáscaras para hacerme un agua chirri al que le llamo compota. Lo malo es que mañana, otro debate, mientras yo, en mi paraíso.

