Un Feijóo zapaterista

Escribo antes del debate de investidura del señor Feijóo, pero con lo que he escuchado no puedo pararme a escribir al respecto. Y es que estos políticos ponen a uno histérico; se critican y luego se copian las ideas. La historia de la Cataluña constitucionalista es la historia de una manipulación política desde que nacimos en una monarquía parlamentaria con complejo franquista. Porque desde que el dictador dejó escrito en su último mensaje «españoles estad alerta, que los enemigos de España están al acecho», por tal de que no pareciera que le hacíamos caso, gobierno tras gobierno, fuimos engordando al monstruo. No niego que la Constitución tuvo buena intención cuando dejó a estas regiones sentirse un poco especiales para que no dieran más por saco. Por eso, el artículo 2 de la Carta Magna distingue, más allá de comunidades autónomas, entre regiones y nacionalidades. Pero en esencia constitucional, España estaba pensada para ser un Estado centralizado con dos excepciones de autogobierno como fueron Cataluña y el País Vasco. Punto. Pero luego, por una envidiosa y egoísta ignorancia vino el famoso «café para todos» que estropeó todo porque hizo que todos fuéramos nacionalidades y no regiones, y entonces, estos dos empezaron de nuevo con la retahíla. Es decir, el problema no lo han causado Cataluña y el País Vasco queriendo ser especiales dentro de la Constitución, lo hemos formado todos los demás queriendo ser como ellos. Estoy seguro de que, si el modelo hubiera sido una España centralizada con solo dos comunidades autónomas, el independentismo no tendría razón de ser. Pero al estúpido café para todos se le unió el ansia de poder de los dos partidos principales al margen del interés del Estado. Felipe González y Aznar, cuando no sacaron mayoría absoluta, para poder formar gobierno en minoría cedieron competencias a punta pala.

Con Zapatero pudo pararse todo esto porque fomentó la aprobación de un nuevo Estatuto para Cataluña tal y como exigía esta región. Lo que ocurre es que el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad que prosperó y se anuló dicho Estatuto. Esto echó gasolina en el incendio independentista. Mucho me temo que ahora que sabemos tanto de los líos ideológicos del Tribunal Constitucional, yo pienso que dicho Estatuto no prosperó porque los miembros de este politizado tribunal, y por tanto para nada imparcial, deberían ser en ese tiempo conservadores. Bueno, pues hubo voces muy puñeteras que achacaron al presidente Zapatero la culpabilidad de la vociferación del independentismo catalán proponiendo un nuevo Estatuto cuando lo que lo fomentó fue la negativa del Tribunal Constitucional a aprobarlo. Hay que ser muy mala persona para culpabilizar del lío al que quiso solucionarlo. Pero como les digo, Zapatero pasó a la historia como el origen del golpe a la democracia realizado por la Generalitat en 2017 y de todo el proceso catalán por haber fomentado un nuevo encaje territorial de Cataluña en el Estado con el que tan de acuerdo estaban los independentistas para finalizar sus reivindicaciones. Por mucho que no quieran oírlo algunos, Zapatero no fomentó ninguna amnistía ni ninguna autodeterminación sino un nuevo Estatuto que tenía por encima a la Constitución. Hace unos días, Feijóo, el presidente del Partido Popular, dijo que, si salía presidente, daría a Cataluña un nuevo encaje en el Estado, o lo que es lo mismo, un nuevo Estatuto. Que zapaterista nos ha salido el líder de la derecha española; manda huevos. * Abogado