Un poco de respeto

No se cansarán algunos caballeros de explicarnos lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo, de creer que estamos constantemente pendientes de su aprobación porque lo de iguales pero diferentes todavía no lo han pillado. Ocurre en casi todos los partidos y contra mujeres de todos los partidos, conservadoras, socialdemócratas, eurocomunistas, por si sonríen mucho, si se preocupan mucho de la ropa, del aspecto físico, del Instagram o justo de todo lo contrario. La cuestión es que les molesta que estén ahí y denigran su capacidad sustentándose en el aspecto físico. Lo de toda la vida, vamos, que la mujer es antes representación del atractivo, del deseo sexual que un ser pensante y con criterio propio que ejecuta sus decisiones. Como compañeras de equipo, como números dos, en listas paritarias, en ejecutivas no ha quedado más remedio que aceptarlas, pero de uno, con mando en plaza, hay todavía muchos señores a los que se les atraganta. Alcaldesas, presidentas de comunidades autónomas, candidatas al Gobierno de España, el poder de verdad, las que toman la última decisión están viviendo cómo el camino no es nada fácil. Cómo las críticas van más allá del desempeño de su cargo, y creen que así les van a medrar o a condicionar en sus actuaciones.

El último ejemplo faltón es el de Alfonso Guerra porque no le parece oportuna la periodicidad con la que Yolanda Díaz va a la peluquería, pero lo que de verdad le molesta es que haya ido a hablar con Puigdemont, lo que realmente le saca de sus casillas es que haya tomado la iniciativa en las negociaciones con Junts. Pues dígalo, ataque con las mismas armas que si estuviera hablando de un señor de 50 años, del que seguro no haría alusión a su depilación o a sus horas de gimnasio. Aunque tengo la sospecha que lo que peor lleva es que no tiene el poder, y sólo le queda el desahogo acompañado de las risas de un coro cada vez más pequeño. No perciben que hay una fuerza imparable en la presencia de las mujeres, que no nos callamos, y que reaccionaremos ante el trato inapropiado que reciban, sean del partido que sean. Esta corriente está por encima de ideologías y hay muchas dispuestas a pelear por el respeto debido a las mujeres. No nos callaremos, no nos aburriremos de contestar una y otra vez a esos ciudadanos que siguen sin entender el tamaño de la transformación. Respeto para las mías, como cantaría la gran Aretha Franklin, la vergüenza está del otro lado, a nosotras solo nos queda salir a defender nuestro trabajo cada día. Eso sí, vestidas, pintadas o peinadas como nos de la real gana, y algunas además mandando, que ya tocaba.