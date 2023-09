Otoño de paisajes grises y «ateísmo gris»

Coincide este domingo con la llegada del otoño, la estación de los «paisajes grises», a la que el poeta cordobés Leopoldo de Luis dedicó ‘Elegía en otoño’, evocando con nostalgia las hojas caídas: «Las hojas de otoño flotan sobre tu brisa / y caen en el estanque solitario del alma, / Un dolor de ser otros parece que nos pesa como unas alas rotas». El otoño siempre vuelve como vuelve la noria de la vida, a pesar de los años y del tiempo pasado: «Caminamos pisando un corazón de hojas..., susurraba el poeta. pisando lentamente una esperanza». Quizás, en este otoño, los caminos sean más de incertidumbres que de esperanzas, porque un «gris amenazante» se cierne en el horizonte de nuestra sociedad hasta el punto de dejarnos atónitos por las decisiones de nuestros dirigentes. Verlaine evocaba «los viejos sollozos de los violines, hiriendo mansamente nuestro corazón», y nosotros, envueltos quizás en ese nuevo estado de ánimo, acorde con la posmodernidad, de ser «espectadores, más que actores», nos adentramos en la pasiva resignación de la impotencia. Pero hay algo peor que pone una nota de pesimismo en mentes y corazones, la «secularización creciente», la «eliminación de Dios» en instituciones y ambientes. Cuántos hombres y mujeres viven, sin confesarlo, en una especia de «ateísmo gris», insípido y trivial en el que se han ido instalando poco a poco y del que parece imposible ya resurgir. Creyentes que tenían fe la han ido perdiendo, y ya no saben cómo recuperarla. Cristianos que tenían confianza en Jesucristo han ido sufriendo decepciones dolorosas a lo largo de la vida, y ya no saben cómo volver a confiar. Hombres que un día rezaron y de cuyo corazón no brota hoy invocación ni súplica alguna. Hay también quienes buscan a Dios sinceramente, y su búsqueda se hace difícil y dura. ¿Cómo creer en un Dios bueno cuando millones de hombres mueren de hambre sin que, al parecer, nadie nos sintamos responsables? ¿Cómo creer en un Dios que se calla cuando los hombres se destruyen unos a otros y hacen imposible la convivencia? ¿No tenemos derecho a gritar tambien nosotros con el salmista: «Por qué escondes tu rostro, por qué duermes?». Ante tanta injusticia, fracaso y dolor, ¿dónde está Dios? Precisamente, hoy, el evangelio que se proclama en las misas, nos presenta la parábola de los jornaleros. Jesús la cuenta para hablar de dos aspectos del reino de Dios: el primero, que Dios quiere llamar a todos a trabajar en su reino; el segundo, que al final quiere dar a todos la misma recompensa, es decir, la salvación de la vida eterna. El dueño de un viñedo, que representa a Dios, sale al amanecer para contratar a un grupo de jornaleros y pacta con ellos el salario de un denario para toda la jornada; era un salario justo. Durante el día sale varias veces, cinco en concreto, hasta bien entrada la tarde, y contrata a más jornaleros sin trabajo. Al finalizar la jornada, el dueño ordena entregar a todos un denario a pesar de que algunos solo han trabajado unas pocas horas. Como era de esperar los jornaleros que han trabajado todo el día se quejan de cobrar lo mismo que los que han trabajado menos. Pero el dueño de la viña les recuerda que les da lo que habían pactado y que no deberían sentir envidia de que quiera ser generoso con los demás. El mensaje de la parábola es espléndido: en el reino de Dios no se excluye a nadie, todos están llamados a participar, y la justicia divina, no la humana, ¡por suerte!, recompensará a todos, es decir, todos obtendrán la salvación que Jesucristo obtuvo para nosotros con su muerte y resurrección. Con esta parábola, Jesús quiere abrir nuestros corazones a la lógica del amor del Padre, que es gratuito y generoso. Jesús quiere que veamos la parábola desde el punto de vista del dueño, que mira con atención y benevolencia a los jornaleros sin trabajo; los llama a trabajar en su viña, los invita a ponerse de pie, en marcha, porque Dios quiere que todos disfrutemos de una vida plena y fructífera. Dios no excluye a nadie y quiere que todos alcancen la plenitud.

Otoño es la estación de las «hojas caídas», ciertamente, pero también la de los «surcos abiertos» para arrojar la semilla, la de la siembra esperanzada. Es la estación de los «paisajes grises», pero también la de los «horizontes prometedores». Nos equivocaríamos los creyentes si pensáramos que este «ateísmo frívolo» que nos circunda, se encuentra solamente en esas personas que se atreven a decir en voz alta que no creen en Dios. Este ateísmo puede estar penetrando también en los corazones de los que nos llamamos creyentes, olvidando que Dios es el único Señor de la historia y de nuestra vida. Siempre, en otoño, me vienen a la memoria los versos inolvidables de Pablo García Baena: «Estoy echado solo, con Dios y mi poesía, / sobre la tierra húmeda del castañar que el viento / del otoño descrencha con su peine de frío». La soledad de Pablo contagia silencio interior, reflexión sonora, mirada a las alturas celestes.