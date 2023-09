Estrés político ‘posvacacional’

¿En qué momento me he despistado tantísimo que de pronto me encuentro con un expresidente del Gobierno golpista y un Gobierno legalmente constituido más golpista aún y empeñado en un complot para la destrucción absoluta de España? Vamos a ver: si un servidor estaba en agosto tan ricamente, sin vacaciones pero sin poderse quejar con la que le está cayendo a la mayoría de familias españolas (las estadísticas dicen que los que no tienen vacaciones pagadas superan en número con mucho a los que pueden disfrutarlas), y de pronto... España se rompe, la golpean, se disuelve o se extingue como un dinosaurio embobado mirando un meteorito. Así, de sopetón.

No me explico que en apenas unos 15 días, solo 11 de ellos laborales, se pueda pasar de que un «aquí no ocurre nada» al acabose. ¿Es que nos hemos vuelto locos con el síndrome ‘posvacacional’? O a algunos les ha sentado fatal solo una decena de jornadas de trabajo. Y no quiero personalizarlo en la clase política (demonios, al final lo estoy haciendo), porque esta crítica a los partidos no le viene bien ni a los ciudadanos, ni a la democracia ni a los propios partidos. Bueno... A uno sí. Hay alguno al que le viene de perlas que se crea que la política nos perjudica para justificar que no exista ningún partido salvo uno. El suyo propio, claro está.

Pero no veo justificado el estrés que emana el Parlamento porque sea difícil formar gobierno o por si hay que repetir elecciones. Al contrario que muchísimos ciudadanos, sus señorías tienen la tranquilidad de que, como ocurrió en 2015, ellos cobran ya las mensualidades y, sobre todo, lo correspondiente por participar en las comisiones de trabajo, que aunque no sirven de nada mientras que no eche a andar la legislatura se han constituido y suponen un pico en sobresueldos. Por lo visto el salario del legislador nada tiene que ver con legislar. Cosas que pasan.

Y tampoco digo que no haya asuntos cabreantes en la situación política. Descoloca que se reúnan los que se han llamado de todo para, de pronto, ‘explorar’ un pacto de ‘gran coalición’ PP-PSOE (que por cierto muchísimos ciudadanos saludarían) tras meses de atacarse rabiosamente. Pero, sobre todo, sin dejar de meterse puyas minutos antes y después de la reunión. O ver cómo se prostituyen las lenguas usándolas como arma arrojadiza y como barrera en las instituciones, cuando en realidad todo idioma nace para que la gente se entienda incluso con aquellos que no la hablan. Pero «el problema no es lo que pueda pedir alguno, el problema es lo que estamos dispuesto a dar», resumió mi primo Paco haciendo el mejor análisis senequista cordobés que he podido oír de la situación política actual.

En todo caso, yo lo único que critico son las formas. El que se revolucione el motor de cero a cien en la crispación sin cambiar de marcha. No es comprensible para muchos ciudadanos que se pueda pasar de un país en bañador y bermudas, feliz remojándose en la playa, a otro tensionado y supuestamente en estado de preguerra y necesitado de la movilización en cuanto algunos se ponen pantalones largos y vuelven a la sede del partido.

Salvo por casos como el citado del meteorito que hace 65 millones de años se cargó a los dinosaurios, que como ven pasa muy de vez en cuando, o por causas mayores tan dramáticas y dolorosas como las del terremoto de Marruecos o las inundaciones de Libia, no me creo las catástrofes sociales y abismos que se presentan de un día para otro. Y en política, menos.