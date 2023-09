En España se puede hacer de todo si cambias el sentido a las palabras. Tú puedes gobernar un territorio y tirar de sus presupuestos en contra de la mitad de tu población, porque ellos no se quieren independizar. Estarás malversando --básicamente, robando a tus gobernados sus posibilidades de desarrollo real--; pero no te preocupes, que alguienderogará el delito. Por poder, puedes hasta cambiar la historia y asegurar que la Guerra Civil fue, en realidad, una lucha de España contra Cataluña, donde todo el mundo era anarcosindicalista, como se pudo apreciaren las ovaciones a Franco al entrar en Barcelona. Es decir: puedes robar, falsear y engañar, y hasta enfrentar a las familias, a los amigos entre sí, creando la tensión de identidad que antes de Zapatero no existía. Barcelona era aún un epicentro de la literatura internacional en castellano, antes de que parte de la izquierda reciente denostara a Vargas Llosa, sin haberlo leído, porque hay opiniones --y evoluciones ideológicas-- que para el sectarismo invalidan la buena literatura. Tú puedes ser un golpista condenado y negociar el futuro del país del que te quieres segregar, porque quien tiene que ganar con tus seis votos está dispuesto a hacerlo posible. Se diseñará una campaña para quitarle hierro a tu golpe, se argumentará que hay que desjudicializar --eso sí, con cariño--, que a fin de cuentas sólo enfrentaste a tus ciudadanos entre sí, y contra la legalidad. Y por arte de magia, el golpista será ahora quien crea que la amnistía agrede al Estado de derecho bajo cuyo manto se produjo una condena totalmente legítima por la comisión de un delito. Pues bien: para Yolanda Díaz, quien desestabiliza y llama a la rebelión es Aznar, alentando una manifestación contra la ley de amnistía. Pero, eso sí: con mucho mimo, mientras acusa a Aznar, y a cualquiera que ejerza el derecho constitucional a manifestarse, de «querer incendiar Cataluña» y se pone melosa con Puigdemont, que la hizo arder de verdad.

* Escritor