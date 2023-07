Políticos paletos

Yo no sé si a veces algunos políticos se hacen los tontos o es que lo están. O lo peor: que ni están ni se lo hacen, sino que parecen porque no conocen la realidad y están montados en su nube de mundo ideal y coherente y perfecto y tradicional. Pues si es esto último, por Dios no se dediquen a la política porque para ser político lo más importante es saber analizar con rigor las situaciones reales para encontrar soluciones lo más adecuadas posibles. Porque vamos a ver si nos vamos enterando que toda la estructura social ha sufrido un cambio profundísimo. Existen tres motores de cambio espectacular: la revolución de la mujer, el cambio climático y lo que hoy nos interesa como es la irrupción de las redes sociales, no como instrumentos laborales o estrictamente culturales, sino de simple cotidianeidad de la juventud, especialmente en la adolescencia más temprana por no decir literalmente en niños que acaban de desarrollar o están a punto. Pues bien, estas niñas y niños tienen un acceso libre e ilimitado a exhibiciones y prácticas sexuales que jamás hubiéramos imaginado hace 20 años. Esto, más que un adelanto significa un imprudente adelantamiento que deja de piedra a los padres. Su niña o su niño hoy no solo lo saben, sino que practican todo. Porque lo que se ve en los contactos en las redes y quedadas posteriores, pero también en los juzgados de menores, son auténticas películas pornográficas de niñas y niños de incluso once años. Nuestros hijos están pegados al móvil como aquel hombre a una nariz pegado, viendo y haciendo todo mientras los padres no tenemos ni idea ni queremos tenerla porque les hemos cogido miedo a la mala reacción que puede provocar en estos renacuajos el quitarles el móvil. Por todo esto que digo, me achicharra que los políticos no se den cuenta de este problema tan perjudicial de adelantamiento del sexo de todo tipo en niñas y niños, pero sí se sorprenden y ponen grito en el cielo junto a una parte de la sociedad conservadora acerca de la introducción de la educación sexual temprana en los colegios como si este plan se tratara de una especie de ideología política satánica. Pues ya que hablamos de Satanás, yo lo veo más en los móviles incontrolados que en clases regladas controladas por profesionales de la educación. O sea, con la que está cayendo con internet, los padres precisan una urgente adaptación digital porque nuestros hijos se están obsesionando con el móvil durante demasiado tiempo diario hasta el punto de que no tienen tiempo para estudiar, salir, pasear, conversar en casa, etc. Es más, les digo que la mayoría de los niños cogen el sueño a partir de las cuatro o cinco de la mañana porque hasta esa hora están enchufados a las distintas redes sociales guarreando y cuando se levantan para ir al colegio se levantan nulos o simplemente no van. ¡Qué pena, ahora que se podría aprender tanto y tan rápido tantas cosas importantes!

Pero nada, los políticos realizan absurdos debates acerca de que no se hable de sexo a los niños en clase «porque es malo» (y punto) y no se dan cuenta de que es mucho mejor hablar en clase del sexo y de los peligros de su práctica incontrolada que dejarlos abandonados en esas redes desconocidas llenas de una perversión sin parangón que seguro influirá muy negativamente en el libre y adecuado desarrollo de la personalidad. ** Abogado