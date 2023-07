Tiros en Francia

Las revueltas en Francia por la muerte de Nahel, el chico de origen argelino muerto por un disparo de la policía cuando huía de un control en un coche robado, inundan los medios y los espacios de opinión del mundo entero.

Se ha comparado el caso con otros como los que, por desgracia, se han dado en los EEUU contra afroamericanos, y ese paso tan facilón y peligroso revela mucha manipulación y mucho interés ‘woke’. Es decir, que todo se mezcla y se sirve a la opinión pública envuelto en esa visión maniquea que se ha apoderado de un mundo occidental enfermo de lo política y desesperantemente correcto.

Una periodista lanzó en directo su sola preocupación porque el caso pudiera favorecer en futuras elecciones a la extrema derecha. No dedicó un momento a informar de los entresijos del caso. Es decir, en un espacio informativo, no informó, sólo opinó. Y de manera partidista.

¿Qué nos está pasando? Nos aterroriza el terrorismo, exigimos contundencia y eficacia a las fuerzas del orden, pero les exigimos poder de adivinación para que, en segundos, sean capaces de averiguar si quien se salta un control, se niega a identificarse y circula en un vehículo robado, es o no un terrorista. Algo está fallando. Y si a ello se suma el aspecto o la raza de cualquier sospechoso, emerge la fea sombra del racismo.

Veo en la excelente cadena franco-alemana Arte unos reportajes sobre actuaciones policiales titulados ‘En nombre del orden’. Sería prolijo describirlos en tan pocas líneas, que sean los lectores quienes los vean y juzguen por sí mismos: la cadena se ve gratuitamente en internet y en español. En dichos reportajes se ensalza la aséptica actuación policial en las manifestaciones del 1 de mayo de 1970, absolutamente correctas en su desarrollo, y se la denigra cuando, diez años después, tuvo que actuar para mantener el orden, en medio de algaradas violentas que arrasaron París y otras ciudades. Voces como la de un exprefecto (equivalente a un exsubdelegado del Gobierno aquí) se rasgan las vestiduras contra la policía cuando actúa contra la violencia; llega a afirmar que «no se puede gobernar mediante el miedo en democracia».

Miedo. Todo muy ‘woke’, claro. Al parecer, el miedo lo genera la policía, no quienes arrasan las calles, los comercios de gente trabajadora, el mobiliario urbano que luego pagan todos, etc. En los reportajes se ve a los agentes dispersando a los violentos que nada tienen que ver con el derecho a manifestar sus reivindicaciones, pero no las de los asaltos y los saqueos.

Se suele siempre abordar un problema acuciante, como es el del rechazo a los colectivos que no se adaptan a los modos de vida generales que garantizan la convivencia (respetar las normas no significa renunciar a la propia identidad), culpabilizando únicamente al policía por cumplir un trabajo en base a protocolos aprobados por instituciones democráticas. Se sospecha del ciudadano que critica los fallos de las políticas de inserción y porque se acoge en nuestras sociedades, basadas en la tolerancia y el respeto, a quienes reproducen aquí modos de los que, en teoría, huyen; ciudadanos que ya están cansados de que siempre les toque pagar los platos rotos a través de unos impuestos que, encima, se parecen cada vez más a un puro robo a mano armada. Abordarlo así, supone enfocar el problema con una lente sucia.

Cuando Aznar hizo pagar a los violentos sus destrozos, terminó la kale borroka. Veo en la cadena francesa BFM TV, que muchos alcaldes exigen tal medida, así como la defensa de los valores laicos, universales y democráticos que inspiran la República. Para los espíritus maniqueos que ya tienen claro que el error sólo está en un lado, ya está la película de Mehdi Charef (1985) ‘Le thé au harem d’Archimède’, seguramente no les interesa conocer por qué murió el realizador holandés Theo Van Gogh.

Como siempre, contemplar desde lejos el cuadro que nos gusta, impide ver los brochazos antiestéticos que forman el todo, siempre conviene considerar todos los detalles.

* Caballero de la Orden de las Palmas Académicas de Francia