Las hermandades no están para el espectáculo

Los obispos andaluces están convencidos de que «si la piedad popular perdiera su raíz evangélica y eclesial, y se convirtiera en mera expresión folclórica o costumbrista traicionaría su verdadera esencia». Así lo exponen en una Carta pastoral con motivo de los 30 años del viaje apostólico de Juan Pablo II a Sevilla y Andalucía que sirve de punto de partida para pasar al mundo cofrade por lo que vendría a ser un polígrafo episcopal en el que buscan diferenciar la «genuina» y «auténtica» piedad popular de aquella que no lo es. Por un lado, nuestros obispos ensalzan la labor evangelizadora de las hermandades y cofradías. Pero, por otro, se lanzan alertas sobre posibles riesgos de contagiarse del actual contexto de «descristianización». Así lo exponen y afirman con claridad: «El sólo ejercicio de ciertas prácticas de piedad no puede ser considerado manifestación auténtica de la fe». Y subrayan con fuerza: «Junto a la correcta comprensión de la veneración de las imágenes se deben cuidar especialmente las procesiones para que sean auténticas manifestaciones de fe». Los doce pastores andaluces, con los arzobispos de Sevilla y Granada al frente, José Ángel Saiz Meneses y José María Gil Tamayo, firman el documento «María, Estrella de la evangelización. La fuerza evangelizadora de la piedad popular», repleta de referencias a los tres últimos pontífices, así como a diversos documentos conciliares. Aunque aplauden su «riqueza multiforme», apuntan que «es necesario en no pocas ocasiones purificarle del «polvo del camino», como señaló Juan Pablo II en su peregrinación al Santuario de Nuestra Señora del Rocío, en junio de 1993. «No faltarán quienes quieran servirse de las hermandades para sus intereses personales o quienes las usarán para convertirlas en meras conservadoras de antigüedades, como se custodian las piezas de un museo, o para reducirlas a meras organizadoras de eventos festivos». Frente a ello, las cofradías «están llamadas a ser talleres de santidad, donde se cuida la formación espiritual de sus miembros» y a vivir «fielmente en plena comunión con la Iglesia». Para ello, establecen como criterios fundamentales «armonizarse con la doctrina de la fe de la Iglesia, con su celebración litúrgica, con el compromiso apostólico y misionero a favor de la evangelización y de la transformación del mundo, y con la vida de oración». A la par, alertan de que «el tesoro de la piedad popular se puede destruir si se reduce a una manifestación meramente cultural sin adhesión a la fe, si se aleja de la comunión eclesial o se convierte en una práctica tradicional llevada a cabo por personas que han perdido la conciencia de su significado». Los obispos andaluces subrayan que es «imprescindible que se dé preeminencia a la participación en la misa dominical, al sacramento de la penitencia, a la oración litúrgica y al año litúrgico sobre cualquier manifestación devocional. Es fundamental recuperar el sentido de lo sagrado y el decoro en nuestras celebraciones». El documento profundiza en la doble tarea de las hermandades de «la evangelización y de la transformación del mundo», cuidando especialmente «a quienes padecen las nuevas pobrezas de nuestro tiempo». La Carta episcopal entra a abordar el perfil de quienes forman parte de los órganos de gobierno de estas entidades: «Se entiende así que sólo pueden formar parte de una junta de gobierno quienes hayan completado su iniciación, habiendo recibido los sacramentos del bautismo, confirmación y eucaristía, junto con el hábito de la confesión». Eluden la cuestión de frontera que sigue generando disenso entre obispos, hermandades y fieles. ¿Puede un divorciado vuelto a casar o un homosexual liderar una cofradía? La carta sólo apunta en términos generales que «no hay nada más alejado de una persona que se dice cofrade o de hermandades, que vivir en contra de la enseñanza de la Iglesia en materia de fe y moral».

Sea bienvenida, con gratitud y esperanza, esta Carta pastoral colectiva, este primer documento episcopal dirigido a las Hermandades y Cofradías, al año de la celebración de la séptima Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicado a la «vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, a los veinte años del Concilio Vaticano II». «Esta Carta, ha dicho Antonio Hiraldo, secretario general de los obispos del Sur de España, es anuncio del Evangelio a todas las gentes. No es una opinión autorizada. Es enseñanza apostólica en comunión con toda la Iglesia. El mensaje de esta Carta promueve la unidad de vida en los creyentes y en sus asociaciones». Un documento que pide no ser archivado sino reflexionado, rezado y dialogado para que dé abundantes frutos. ** Sacerdote y periodista