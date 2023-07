El Gran Teatro, el paraíso de Córdoba

El Gran Teatro son los sueños de aquellos muchachos de Córdoba que con la entrada más barata se subían al paraíso, cerca de los cielos, donde la Biblia decía que habían vivido el primer hombre y la primera mujer después de la creación, Adán y Eva. El paraíso del Gran Teatro eran los sonidos de las continuas escaleras de madera que subías hasta que dabas con la última estrella, el espacio que te daban con tu entrada de precio módico, donde los ruidos, los jaleos y los comentarios le daban a aquellas filas de las alturas un torrente de vida que iba desde lo natural a lo chabacano. Este periódico, Diario CÓRDOBA, ha vuelto al paraíso del papel, donde aprendimos a ser periodistas, se ha atrevido con un milagro en estos tiempos de pantallitas siempre presentes y huida de quioscos: ha editado un libro de 158 páginas con motivo del 150 aniversario 1873-2023 del Gran Teatro. La primera foto de la portada es de Antonio Gala, seguida de la de Leo Brouwer, director de la Orquesta de Córdoba durante nueve años Y me paro en la quinta, la de Rudolf Nureyev, el bailarín clásico nacido en la Unión Soviética, considerado uno de los mejores del siglo XX, que actuó en este coliseo en 1989. Dio una rueda de prensa en el Hotel Conquistador, en la calle Magistral González Francés –donde luego trabajaría René, holandesa, mujer de mi amigo Pablo López Torrico- y me atreví a pedirle un autógrafo, que tener la firma del mejor bailarín ruso no era cualquier cosa. Un día dejé mi bloc de notas en el buzón de mi casa y me robaron su contenido y la rúbrica de mi ya amigo Nureyev. Y es que este paraíso que ha editado el periódico nos traslada a momentos de construcción de vivencias, como esa foto de Julio Anguita que visitaba las obras de remodelación del Gran Teatro en 1983, de Francisco González, donde el alcalde está tocado de nubes y sombras, casi en los cielos, y que ilustraría una larga entrevista que le hice. El Gran Teatro supuso para muchos jóvenes de la época, antes de su restauración, el viaje por las tardes-noches a mundos desconocidos, prohibidos, atractivos y lejanos que se edificaban en la oscuridad lejana a la platea, donde estaba el patio de butacas, y que normalmente se desvanecían cuando el teatro encendía sus luces y los espectadores salían a la calle.

Ahora nos han quitado las mascarillas, que llevábamos por si acaso escondidas en los bolsillos, y le han dado mucha más fuerza al sol, que te obliga a sudar en silencio, sin hacer ejercicio, y a bañarte con más de cuarenta grados en un líquido que puede prevenir de la excitación del sistema nervioso pero que en estos tiempos su origen es el calor. Unos tiempos estos sin mascarilla en que unos empresarios, como los de Pepe el de la Judería, intentan reducir a cuatro los días de trabajo de la semana mientras que otra gran parte de la patronal quiere retrasar la edad de jubilación. Sin mascarilla y en campaña electoral donde los que manejan dinero y poder proponen su deseo de acaparar más y quitárselo a los más pobres de al lado porque «aunque no se lo crean van a seguir votándonos». Una de las debilidades del ser humano: agasajar y rebajarse en exceso ante el poder. Con estos calores que son como el infierno puede ser una alegría parecida al Paraíso escuchar a Silvia Pérez Cruz mañana lunes en el Gran Teatro, donde en su día lo hicieron Serrat y Raphael. Son las alegrías de esta estación, como puede serlo el cine de verano, gratis hasta completar aforo, del C3A, ese espacio aún con cierta lejanía de la ciudad pero que tiene marcado un futuro, que empezó en aquellos tiempos cuando era el Arrabal de Saqunda. Un homenaje a Martín Cañuelo, cuya ausencia duele demasiado. Lo mismo que el Festival de la Guitarra, a cuyos sonidos de cielo le fueron cortando ramas, cuando Ciudad Jardín se convirtió en un erial de tocones denunciado una y otra vez por Manuel, un directivo de la Asociación del barrio al que no le hacían caso. Quizá una buena idea a pesar del calor sea huir a Obejo, a la Feria de San Benito, donde la ancestral Danza de las espadas, que bailé cuando muchacho, sigue moviendo nuestras memorias. Como cuando la ciudad creyó que era necesario remodelar el Gran Teatro, donde muchos jóvenes creamos nuestro paraíso.