Censura bufa

A veces me pregunto quién siente verdadera nostalgia del franquismo. De esa mirada aviesa y cejijunta sobre una realidad que se iba abriendo paso hacia la democracia a pesar de las gentes que todavía aspiraban a congelar el pasado. Esos tiempos gloriosos del canto general de Paco Ibáñez para la libertad, mientras gemían a cadenazos de impotencia los guerrilleros de Cristo Rey. Comparado con aquella aspereza, la actual censura de Vox contra varias obras de teatro es grotesca: tanto como invocar el TOP y los sótanos húmedos de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, con el torturador Billy el Niño, y compararlos con nuestro presente. Pero había ganas de Vox: eso se nota. Hay gente que respira mejor contra el fascismo porque el enemigo está más claro, y así no hay que aspirar a descubrir los abismos de los nuestros. Vox censura ridículamente el ‘Orlando’ de Virginia Woolf o el beso entre dos mujeres en esa maravilla animada que es ‘Buzz Lightyear’ y a unos cuantos les entran temblores gozosos, porque estamos volviendo a esa España oscura y se vive mejor entonando ‘A las barricadas’. En parte, tienen razón: Vox censura porque esa mirada aviesa y cejijunta nunca ha terminado de morir. Aunque compararnos, hoy, con lo vivido en el estreno de ‘¿Por qué corres, Ulises?’ de Antonio Gala, por ejemplo, en el Teatro María Victoria de Madrid, el 17 de octubre de 1975, con ese pecho alado de Victoria Vera iluminando nuestra Transición, es mucho más nostálgico que serio. Mientras tanto, se escapa de un borrador del programa de Yolanda Díaz su propuesta de crear un Estatuto de la Información para «expulsar a periodistas» por «manipular» -o sea: si se le critica, o al Gobierno de turno-, que es censura en pie, y nadie dice ni mú. La libertad de expresión, amigos y amigas, es una para todos. No sólo si golpea en mi costado, o si quienes censuran son los otros. Por desgracia para los nostálgicos de lo peor del 75, esto de ahora suena a ópera bufa.