Imagine que en un barrio, pongamos, de Madrid unas 80.000 personas se quedan sin agua. Que cuando abren el grifo no sale nada, si acaso en el mejor de los casos un hilillo. Que no se pueden duchar o poner la lavadora. Lo de beber ya ni se lo plantean porque llevan meses yendo con garrafas a por agua o comprando botellas en el supermercado porque la que salía ni siquiera era potable. Si eso pasara en Madrid, por poner un ejemplo no por nada en particular, seguramente se enteraría toda España porque habría sido la noticia de portada de todos los informativos.

Pero ha pasado en el norte de la provincia de Córdoba, en medio de un cambio de gobierno en la Diputación y a las puertas de otra campaña electoral y el caso, a pesar de la desesperación de vecinos y alcaldes, no ha trascendido de lo local. Sí que se ha hecho viral un vídeo corto que formaba parte de un reportaje de una televisión nacional en el que unas señoras exponían con mucho arte que no había agua en las duchas de la playa de Chipiona. Qué graciosos que son los andaluces. Y todos nos echamos unas risas sin ir verdaderamente al drama que supone la falta de agua en Andalucía. Por causas que no vienen al caso he tenido estos días mucho contacto con vecinos de Los Pedroches. Unos más con más cabreo que otros por la falta de agua, pero todos coincidían en lo mismo: no perdonan el olvido al que han estado sometidos por parte de todas las instituciones. Porque se pueden cometer errores, puede haber fallos, pero la dejadez y el ninguneo es lo que peor llevan los habitantes del norte de la provincia que han visto cómo nadie ha asumido con determinación el problema del que llevaban advirtiendo años y asegurando que iba a pasar justo lo que está pasando ahora. Hoy arranca una nueva campaña electoral. Y, aunque ya parece que vivimos en una campaña continua, esta vez se intensificarán los mensajes políticos y las promesas. Una renta universal para los jóvenes, viajes gratis, derogar el sanchismo o acabar con las banderas. Hasta el momento ni la sequía ni la falta de agua ha estado en el centro del debate, o al menos en el debate que se traslada desde los medios. Por el momento el agua ha vuelto a los grifos del norte de la provincia gracias, todo hay que decirlo, al trabajo realizado por Emproacsa y la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Pero el verano será largo y la solución definitiva sigue sin llegar. Ahora llega el momento de comprobar si las promesas se cumplen o se mantiene el olvido.