Propaganda electoral

Hago sábado en mi casa. Me encuentro con los sobres y panfletos de las anteriores elecciones, otra manera de invadir mi intimidad. Y venga gasto de papel, de mentiras y de tarea para el cartero. Como el dinero público no es de nadie, ¡pues venga a tirarlo! Cometo el error de releer esos textos, tan mal pergeñados, tan mal redactados, porque, al fin y al cabo, qué más da; todos sabemos que nadie los va a mirar, y, menos aún, a analizar su estilo. Al fin y al cabo, la palabra no sirve para nada porque no posee el efecto de la inmediatez. Al fin y al cabo, sólo son mentiras y juegos de mentiras, y poses, y sonrisas de mentiras y teatro. Está la foto del deportista, ecologista, ciclista que lleva toda su vida apareciendo unos días antes de las elecciones para decirnos que arreglados estamos con él si lo votamos. Está el bonachón, que ha sacado su peinado de cuando su primera comunión y su inocencia. Está el positivo, el con él todo está conseguido ya. Está el impulsivo con su impulso para impulsar los impulsos de las energías que necesita la sociedad actual en los retos de los nuevos tiempos. Sí, está a pleno rendimiento la palabrería, esa fábrica a la que ya me he referido otras veces, con su verborrea rijosa, bien envuelta en celofán, bien edulcorada por ese programa al que le pido que me escriba lo que yo quiera y me escribe lo que él quiere. Está la camisa arremangada, la corbata bien repulida, o hasta la pajarita novedosa. Todos con un aire juvenil, ribeteado al fondo por un paisaje despejado, que invita a la esperanza de los sueños. ¿Dónde habrán estudiado esas técnicas estos nuevos burócratas de la imagen y la manipulación? ¿A dónde irán a descansar cada noche? Y ahora, en plena canícula insoportable de más árboles talados para esta orgía, apenas rotos los papeles de la anterior, otra nueva orgía de palabras y palabras, de sonrisas, y sonrisitas, y medio sonrisitas. ¿Y luego? Ya se sabe. Y después, de nuevo, en otra mañana de calor y de desidia, yo, en mi casa, haciendo sábado, recogeré los confetis, las serpentinas, los farolillos de otra fiesta de la democracia, rompiendo y tirando los disfraces y esperando otros cuatro años a otro día y otra orgía, otros cuatro años de silencio, en el que, tomado de uno en uno, sólo seré nada.

** Escritor