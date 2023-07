Este julio se cumplen 31 años sin Camarón y seguimos sumando eternidad al genio. Me podrán decir que no es el aniversario de los 25 años o de los 50 para hacer esta columna. Da igual porque todos los días es una especie de conmemoración triste y alegre para los que vivimos su época. Sé que han dicho muchas cosas de él, pero todo lo que se hable es poco y por eso yo voy a recordar una anécdota como homenaje a este increíble artista que se nos fue allá por el 92; es curioso, esperábamos todos los españoles este año con mucha ilusión porque se inauguraba la Expo de Sevilla y se celebraban las olimpiadas en Barcelona, pero para los flamencos, este año resultó un desastre porque no esperábamos que se nos fuera nuestro ídolo. ¡Cómo disfrutábamos de un ídolo de masas algunas veces en peñas pequeñas! Yo viví una actuación en el 83, en Córdoba, en el Rincón del Cante, en la carretera de Almodóvar. Camarón llegó muy tarde, pero nadie se movía de allí porque como una cuestión de fe sabíamos que vendría. Y vaya que llegó con su Mercedes blanco, caja 123. Y la primera parte cantó que daba hasta apuro porque no llegaba al final de los quejíos. En el intermedio se metió en un cuarto con varios artistas cordobeses y sus amigos. Y el que escribe, como decimos los gitanos, siempre tan «remeteor», insistentemente tocaba en aquella puerta que tenía un pequeño cristal como los camarotes de los barcos, donde me subí a una piedra para ver a mi ídolo. Al verlo empecé a pegar como un loco. Entonces me abrieron y lo vi tocando la guitarra haciendo la falseta del comienzo de su canción ‘Viviré’. Interrumpí todo y dije que quería cantar y me puse algo pesado. Entonces yo, con diez años, tenía más cara que el santo de La Rambla. El Tomatito empezó a bromear y dijo que me tocara uno de sus amigos que estaba allí rapado a diferencia de todos los demás con los pelos por los hombros: «Que le toque este que ha hecho la mili». Todos reían. Pero yo seguía r que r. Al final el Camarón me miró y me hizo un gesto con el dedo índice que primero se puso en los labios para que me callara y luego se lo llevó a la oreja para que escuchara. Y comenzó a tocar la falseta de ‘Viviré’. Allí estaban los hermanos Plantón, todos cantaores, sentados en un sofá, callados admirando a José, que me miraban y se reían como diciendo « hay que ver que niño este que no se corta de ná». Bueno, pues al final, Camarón se tomó un cafelito corto con tres terrones de azúcar rebosando y decidieron que me tocara Pepe Sacristán, que andaba por allí y con el que años más tarde tanta amistad hice en la casa de los Montoto. Camarón, en la segunda parte, cantó como los ángeles y formó el taco y mi compadre el Chato, el padre de mi amigo Juan, le gritaba en medio del público: «Amo allá, Camarón, que tienes mu buen bajíooooooo». Terminó y efectivamente me subí al escenario y canté después de Camarón, que se reía sin parar, no de lo mucho que cantaba, sino de lo pesado que era. Me hubiera gustado volver a verlo ahora y decirle que al final me subí a las tablas de la abogacía porque estoy seguro que el Camarón quería que la juventud gitana estudiara más y cantara un poco menos. Lo digo porque lo dijo muchas veces en televisión. Espero que ahora esté cantando en la gloria. Pero vamos, que ahí no tengo yo ya tanta ilusión en verlo cantar. De momento, mejor prefiero quedarme por aquí abajo, aunque tuviera que escuchar por bulerías al Chiquilicuatre.

** Abogado