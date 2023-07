Sobre el expolio arqueológico

El expolio de obras arqueológicas es casi tan viejo como el mundo. Ha habido personas interesadas en los restos materiales de otras culturas con afán de enriquecimiento o coleccionismo desde la antigüedad clásica, y hoy es problema de alcance prácticamente universal. ¿Quién no conserva en la retina las imágenes de saqueos en museos emblemáticos de Oriente, o la voladura y el repicado de ruinas patrimonio de la humanidad con afanes estrictamente ideológicos de hace unos años? Por más que pueda sorprender, el expolio alcanza dimensiones extraordinarias en Italia, donde los ‘tombaroli’, conocidos así por centrar habitualmente sus esfuerzos en tumbas principescas, campan casi a sus anchas en un país de riqueza patrimonial inigualable. De ahí la solvencia al respecto que, en contrapartida, han debido desarrollar sus cuerpos de seguridad. Quizás por eso la ONU pensó en ellos a la hora de nutrir los Cascos Azules de la Cultura, un cuerpo integrado básicamente por ‘carabinieri’ especializados en arqueología, arquitectura, restauración y arte antiguos que sin ningún afán intervencionista y mucho menos carácter armado acuden a los países que reclamen su presencia para ayudar eventualmente en la protección y defensa de su patrimonio.

El tema tiene derivaciones tan profundas que podría llevarnos por vericuetos enrevesados, sensibles y muy controvertidos, como el de la reivindicación por parte de sus países de origen de las obras de arte que -fundamentalmente durante el siglo XIX, aunque no sólo- ‘expoliaron’ algunas naciones europeas en el marco de sus campañas arqueológicas en Grecia, Turquía, Irán, Irak o Egipto. La duda que planea sobre este tipo de polémicas es: ¿sobrevivirían tales restos si en su momento Alemania, Francia o Gran Bretaña no los hubieran traído al Viejo Continente y nutrido con ellos sus mejores museos? Pero incluso en el caso de que la respuesta sea negativa la pregunta que surge a continuación es la siguiente: aun cuando la apropiación de aquellas piezas por parte de tales países contribuyera en su momento a salvarlas, ¿no es hora de reintegrarlas a los pueblos que las generaron, siempre que cuenten con la estabilidad política necesaria y los medios adecuados para su conservación y correcta exposición al público? Recuerden por un momento los mármoles del Partenón y tendrán ustedes sobre qué reflexionar.

En España, el expolio arqueológico viene causando estragos desde hace siglos; tanto, que actualmente contamos con cuerpos policiales especializados en combatirlo, caso del Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa (UCO) y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y, para los yacimientos subacuáticos, el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) y Servicio Marítimo. También actúa al respecto el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), creado para combatir el tráfico de drogas y la inmigración ilegal, pero que incluye entre sus competencias la vigilancia de los yacimientos bajo el mar. No hace mucho se produjo, además, un cambio muy significativo en la legislación, cuando la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo modificó el Código Penal estableciendo en su artículo 323.1 que «será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos». Por primera vez, por tanto, se penaliza con la misma contundencia no sólo el expolio, sino también la desnaturalización y la destrucción de contextos históricos y arqueológicos de interés.

En estos últimos días se ha producido un revuelo enorme en Córdoba con la incautación en Baena por parte de la Guardia Civil de una importante colección de piezas arqueológicas destinadas al comercio ilícito de antigüedades. Una buena noticia, sin duda, que es preciso saludar con alborozo, al tiempo que felicitar sin matices por la labor realizada a las instituciones y los cuerpos de seguridad implicados. También, a los medios de comunicación por la cobertura que le han dado, incluso a nivel nacional. Sin embargo, pocos recogen habitualmente las destrucciones de patrimonio que se vienen produciendo a diario en nuestras ciudades históricas. Es el caso de Córdoba, que en los últimos cuarenta años ha visto sensiblemente menoscabado su acervo patrimonial tras cientos de intervenciones legales pero cuestionables en metodología y resultados, y otras tantas decisiones políticas que han supuesto -y suponen- el arrasamiento de muchas hectáreas de la Córdoba histórica sin que apenas nadie levante la voz ni se haya visto incrementada nuestra oferta patrimonial. ¡Cuidado, pues, con la doble moral! Es fácil perderse en la sublimación de la paja en ojo ajeno sin percibir la viga en el nuestro.

* Catedrático de Arqueología de la UCO