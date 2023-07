¿Valen más unos ojos que otros? No es un debate fácil. Para cada individuo, individualmente, perder la vista es una tragedia porque el mundo se le apaga. Aparentemente, en el gran orden de las cosas (o al menos el delirio humano de grandeza, cósmico) la visión que uno emplea en ver la cara de sus hijos, la luz en la piel de su marido durmiente y sólido, las fichas de la partida de dominó o la carta de un restaurante es una cuestión personal, sólo indirectamente emparentada con el bien común. ¿Vale más la vista de un pintora o el oído de una pianista, por lo que pueden aportar al bien común, que la del jubilado que los quiere para ver su partida de ajedrez, la pantalla de su móvil, su partido de fútbol? Siendo sagrado para cada uno, es desolador pensar en la pianista sorda junto a su piano, acariciando un teclado mudo; en la pintora pudiendo sólo imaginar, cada idea engordándole en el cerebro como un tumor inextirpable; en el investigador rodeado de libros que se ha pasado la vida reuniendo y trabajando y en los días del consuelo, en los días de la cosecha tranquila, no puede leer.

Hay un punto de cinco milímetros en la retina, una diminuta mancha amarilla, que nos permite ver los detalles. Las letras y las caras y todos los milagros de la luz. Se cuida como se cuida todo: huyendo del sol, de la grasa, de la comodidad. Pero si la mácula se daña tiene un pésimo arreglo. Las líneas se deforman y el centro de la visión parece envuelto en tela de araña. Es imposible leer y es imposible reconocer gente, pero se ve el contorno, como si pasáramos la vida viendo fotos quemadas. Es una enfermedad lenta, una muerte anunciada del ojo. Al principio puede combatirse con luz, con letras más grandes, con lupas, con ardides. Pero como nunca se recupera terreno, al final, la mácula cae. Es una enfermedad imperfecta, que mutila sin terminar su trabajo. Es una tortura.

Leo que está próxima la aprobación europea de fármacos que, inyectados en el ojo, además de frenar la degeneración macular, restauran parte de la mácula, con la consiguiente recuperación de visión. Espero que los dioses estén mirando con ternura y piedad las libretas de esos investigadores. Siempre es menor el dolor que acompaña victorias y curaciones. Puedo imaginarme las punzadas y su eco durante las lecturas con resignación, con añoranza de la facilidad. Imaginar que se me disuelve el centro de la vista, como si cada vez que fuera a leer un insecto blando me anidara en el ojo, sin poder yo arrancarlo o someterlo, me produce terror.

Los destinos son caprichosos, y los actos de egoísmo aparente terminan por ser, a veces, beneficiosos para todos. Hay enfermedades que merecen ser tratadas con desprecio (casi todas) y otras tan vejatorias que merecen la absoluta erradicación (las demás). Ojalá pensando en sus abuelos los investigadores aniquilen la degeneración macular por completo.