La vida de hace sesenta años la recordamos en blanco y negro, todo lo más en algún tono sepia muy descolorido. Kennedy, tal día como hoy en 1963, se reunía con el Papa y trataba de ganar el apoyo de Italia, Alemania y Reino Unido frente a la posición de la Francia de De Gaulle, que se mostraba más partidaria de una Europa unida y fuerte. Total, han pasado sesenta años y el debate sobre la dependencia de Estados Unidos sigue abierto.

Pero no, no quiero escribir hoy sobre geopolítica, ni sobre elecciones, ni sobre miedo a la ultraderecha, ni sobre Rusia y Wagner. Solo era una pincelada histórica de contexto. Hoy quiero escribir sobre mí. Mañana cumpliré 60 años y me parece tan irreal el transcurso del tiempo, el devenir de la Historia y la relatividad de esta convención con la que hemos decidido contar nuestro paso por la vida, que me apetecía reflexionar un poco sobre ello. Cuando yo nací, el 3 de julio de 1963, habían pasado sesenta y cinco años de la destrucción de nuestra flota, comandada por el almirante Cervera, en la bahía de Santiago de Cuba. Ese 3 de julio de 1898 la Historia de España iniciaría un nuevo camino, adiós a los últimos restos del Imperio. Esa fecha casi tiene la misma distancia que va desde hoy al año de mi nacimiento. Aquello lo leía en mis libros como si hubiese ocurrido hacía cientos de años. Y ahora veo la distancia, la mido y contemplo el pasado como algo muy cercano, porque el tiempo es fugaz y pasa deprisa.

Decía Montaigne que siempre estamos empezando a vivir. No estoy seguro, más seguro estoy de que a cierta edad siempre estamos recordando y comparando. Por eso, en ocasiones tenemos la sensación de que el pasado vuelve y que nos atenaza. Es solo una impresión. La realidad es que ahora cruzo, ya crucé hace tiempo, la línea en la que tengo menos futuro que pasado. Ahora vuelvo a tener el miedo al blanco y negro.

Siento un vértigo no a lo desconocido, sino a volver a ver el blanco y negro que ya viví o la historia que ya estudié. Y no es tanto por temor propio, como temor por los que han de venir. En esto empiezo a verme reflejado en mi madre, que siempre temía por nosotros más que por ella misma. Supongo que la vida siempre es así, menos original de lo que creemos y nosotros más parecidos a nuestros mayores de lo que suponíamos a cierta edad. Esto que escribo tampoco es original porque ya lo han vivido muchos otros antes que yo, pero eso es la vida: transitar por donde ya otros pasaron y aprender de ello.

Me gusta en cualquier caso el epicureísmo de Montaigne, que, con gran acierto, pensaba que el fin natural de la existencia era el placer, pero no cualquier placer, sino el que proporcionan las cosas sencillas. Entre ellas, quizá el dominio del tiempo. Algo que estamos olvidando demasiado deprisa. Uno de nuestros pensadores más universal, Gracián, nos recuerda que de todo lo que creemos poseer, solo el tiempo es lo que realmente nos pertenece. Incluso el que nada tiene, tiene tiempo.

Dicen, y así lo recuerdo, que la vida es lenta hasta los veinte años porque cada día estamos aprendiendo y aprender hace que el ritmo de la vida sea más pausado. Después, todo es una reiteración de lo aprendido y por ello los años parecen transcurrir a más velocidad. Por esto quien se pasa la vida aprendiendo, sorprendiéndose a cada paso de las novedades que se le pueden presentar, consigue ralentizar el caminar de los días.

Uno aprende siempre si observa atentamente a su alrededor. A veces se esperan acontecimientos sorprendentes, pero son las pequeñas cosas, detalles mínimos, lo que hacen el vivir. Así, el éxito no es lo que más nos enseña. Puedo decir sin falsa modestia que la vida ha recompensado mi duro trabajo. A pesar de ello, fue en la adversidad cuando aprendí más que en muchos libros y en muchos años de vida. Conocemos la teoría de un fracaso o mejor creemos conocerla. No obstante ello, cuando se experimenta una situación adversa no prevista en primera persona es capaz de mostrarte las miserias humanas más que cualquier otra vivencia. Los enemigos, que no son lo mismo que los adversarios, lo son más aún y disfrutan sabiendo de tus desdichas. Es esos momentos, cuando en la soledad únicamente queda tu familia y dos o tres personas más, aquellas que nunca te pidieron y quizá nunca te dieron, pero siempre estuvieron junto a ti, percibes al fin que los amigos de verdad son un bien muy escaso y solo los descubres en los momentos de zozobra.

Me felicito a mí mismo por haber recorrido este ‘Desierto de los Tártaros’ de Dino Buzzati, pero siendo capaz de abandonar la fortaleza descrita en la novela y vivir en los márgenes, alejado, donde la vida camina más despacio. En el lugar donde se puede contemplar mejor el alma de las buenas personas, aquellas que de verdad llenan tu vida. Esta década que ahora termino, es quizás aquella en la que más he aprendido. Y estoy dispuesto a aprender mucho más, ahora que la vida me regala más tiempo para estudiar, para pensar y escribir.

Nada es eterno, habitar el mundo supone sobre todo el desafío de encontrar su ritmo. Yo, que tuve tanta prisa por todo, ahora he comprendido que la prisa es la negación del tiempo. El eterno retorno al mismo lugar nos da el consuelo de comprender que si lo nuestro es pasar, como escribió Machado, también el camino vuelve al lugar que formó parte de nuestra vida. Entonces entendemos por fin que hay días para amar y días para llorar, días en fin que son ritos inventados para dominar el tiempo. Hacer más en menos tiempo es un error, la pena es que esto solo se aprende con la edad más adulta. En contraste a esto, debería haber tenido más tiempo para dar a los demás, aunque sí lo intenté, pero debí ser más tenaz en lo que Mèlich llama el tiempo ético. Ahora en esta nueva edad, que me parece un poco irreal, todo va más despacio. El teléfono ya dejó de sonar hace años, la agenda a menudo está vacía. El estudio, la escritura, la lección, llenan mi tiempo de otro modo sosegado. Sigo aprendiendo cada día y a cada paso comprendo cuán grande es mi ignorancia, lo que me hace sentirme vivo.

Siguiendo a Séneca, procuro vivir, que es más que existir. Muchos existen hasta viejos y no han vivido nada. Por eso Montaigne coincide con Epicuro al afirmar que «la utilidad de vivir no está en su duración sino en su uso». Y yo, claro que confieso que he vivido, intensamente, sin molestar a nadie, aunque muchos se sintieron molestos, porque a algunos la doble moral de la ‘blanquitud’ de su sepulcro y la atalaya de su envidia, solo les permitió aceptar la uniformidad de su vida gris. Dicen que quien más peca más confesores necesita. Yo hace décadas que no tengo necesidad de ello.

Sesenta años después, aquel niño sigue vivo en mi interior. El adolescente sigue junto a mí. Sigo confiando en la bondad del ser humano. Sigo mi camino y sufro cuando siento que nada de los demás me es ajeno. También procuro comprender a mis enemigos, aunque sea difícil, si bien comprendo mejor a mis adversarios. Sobre todo, sigo aprendiendo para que la vida no sea más fácil, pero si más lúcida y para que mi tiempo y lo poco o mucho que pueda saber sirva a otros caminantes. Aunque ya no haya mucho original en el camino, todo me sigue pareciendo nuevo.