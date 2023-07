Seducir sí, pero con la ejemplaridad por delante

Hay un pequeño poema-oración del cardenal Newman que nos viene como anillo al dedo en el momento que vivimos: «Guíame, luz bondadosa, / las tinieblas me rodean, / guíame hacia delante. / La noche es densa. / Guíame hacia delante, protégeme al caminar, / no te pido ver claro el futuro, / sólo un paso, aquí y ahora». Son versos transidos de una inmensa sencillez y, sobre todo, de una peculiar humildad. «Sólo un paso». Esta oración nos recuerda el Padrenuestro, cuando Jesús enseñó a rezar a sus discípulos, invitándoles a pedirle a Dios sólo «el pan para hoy», como dice el texto original. No que les resuelva para siempre sus problemas. No que llene sus graneros. Sólo el pan para hoy, estrictamente para hoy. Dios quiere que nos acostumbremos a vivir en sus manos, dejados a su providencia, abandonados de tal modo que no soñemos en almacenar seguridad, virtud, perfección, sino que le pidamos sólo la ración para hoy, seguros que mañana nos dará la de mañana. Por eso, Newman pide «sólo un paso, aquí y ahora» Basta un poco de luz para dar ese paso que hoy tenemos que dar. Sería mucho más bonito, más tranquilizador que nos hiciera «ver claro el futuro». Pero, en realidad, eso no es necesario: basta la luz para hoy, para el paso de hoy. Un paso, solo un paso. No se ama todo de golpe: cada día tiene su pequeño amor. El sacerdote mercedario Alejandro Fernández Barrajón, en su reciente libro ‘El aliento de las mariposas’, afirma que «estamos viviendo en un tiempo de ceguera muy peculiar, tal vez todos los tiempos lo sean, donde nos amenaza un pensamiento perezoso, un vuelo corto, una mentalidad pragmática y un tiempo de resultados inmediatos donde la prisa nos devora y nos acorrala en un estrés dañino, origen de muchas de nuestras enfermedades corporales y espirituales. Es el tiempo de «yo» y no del «nosotros», del «selfi» y no del grupo». El pasado viernes, celebraba la Eucaristía como broche final de oro al curso que ha finalizado, con los profesores del Colegio de la Inmaculada, de las Religiosas de María Inmaculada, y quise dejarles en mis palabras una de las definiciones más hermosas que he leído sobre la educación: «Educar es seducir por encantamiento y ejemplaridad». Los docentes que usan estas dos herramientas tienen una gran tasa de éxito entre sus alumnos. Lo primero es «encantar», que no es otra cosa que sorprender, sugerir, mostrar una faceta positiva que a otros ha pasado inadvertida. Lo segundo, la ejemplaridad, que significa luchar para que entre la teoría y la práctica exista una buena relación, una buena conjunción entre lo que uno dice y hace. Quise subrayarles también que hay tres ámbitos que hemos de «encantar y ejemplarizar» a los alumnos, de modo especial: el amor, la fe y el testimonio. Primero, el amor, porque constituye el argumento central de una humanidad sedienta de ser valorada en su dignidad y respetada en sus derechos. Segundo, en el ámbito religioso, abriendo el verdadero horizonte de una fe auténtica que no se rige sólo por los principios doctrinales y por las leyes sino fundamentalmente por el encuentro con Dios, como bien lo ha explicado el papa Francisco, en su Carta apostólica sobre la formación litúrgica: «La fe cristiana o es un encuentro con Él, o no es. La liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro». Y tercero, el testimonio, los frutos de los que tanto habla el Evangelio, como señal inequívoca de un auténtico cristianismo.

Van y vienen las olas de calor en este verano tórrido, en este tiempo electoral que marca el calendario, tiempo de «seducciones sin límites», de promesas ilimitadas. Tiempo de la fragilidad de la persona, solos en un mundo intercomunicado y avasallado por las redes sociales. Tiempo del ensimismamiento y del rodeo hacia nosotros mismos. La Escritura nos lo recuerda en boca del profeta Isaías: «No te cierres a tu propia carne y brillará tu luz como la aurora». Pero, también, tiempo de reflexión y de responsabilidad, sabiendo que los «encantamientos sin ejemplaridad» se convierten en una trampa que nos acorrala sin piedad, oscureciendo mentes y borrando del mapa errores flagrantes y daños perniciosos. Acertaba Tomás Moro cuando apuntaba que «la educación de las personas no consiste en saber mucho o en tener mucha información, sino en haber sido expuestos a acontecimientos que nos comprometan humanamente y por lo tanto nos transformen». Como decía Newman en su poema-oración: «Sólo un paso, aquí y ahora». Será, ciertamente, el paso de nuestra verdad, de nuestra personal responsabilidad.