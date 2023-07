El momento cenital en que Manuel Machado recibe la noticia de que su hermano Antonio ha muerto es la consagración del sacrificio de la España fraterna. No solamente somos ese cuadro de Goya, el ‘Duelo a garrotazos’ que también ha ejemplificado una mirada sobre nuestro pasado, ni las pinturas negras. Somos también esos días azules y ese sol de la infancia, somos los chopos del camino blanco y los álamos de la ribera. Un hombre derrotado escoge no permanecer en el cerco nevado de ese Burgos franquista para cruzar el norte arrasado de un país que vive todavía su destrucción goyesca, con la Guerra Civil hecha de sangre sobre nuestros cimientos, porque su llama interior lo empuja despedirse de su hermano. Cuando llega a Collioure, Manuel Machado pasa cuarenta y ocho horas sin salir del cementerio, con ese mar de fondo que es también el animal de fondo que escribió otro de sus amigos: Juan Ramón Jiménez. Cuánto tiempo cabe en la mirada de cristal de un ciervo, cuánto dolor guarda la retina de un hombre que emprende un viaje de tres días para decir adiós a su propia mitad. Es necesaria la reparación y también la memoria de quienes han sufrido, pero el regreso al pasado no puede convertirse en esa interesada simplificación de unas vidas alzadas sobre vientos cambiantes que también tuvieron sus complejidades. Los dos hermanos Machado se siguieron amando, siguieron dialogando en el silencio de sus conversaciones poéticas y dejaron ahí, para quien quiera revisarlo, un legado de voces que bailaron su propia danza esbelta de palabras, con sus mundos sutiles. A pesar de lo que han tratado de vendernos, no existió ningún enfrentamiento entre ellos. Los separó la guerra, con esa partición del territorio, los distanció la muerte en el abrazo que se quedó prendido sobre el aire. No son el símbolo de la lucha fratricida, sino del amor entre hermanos por encima del tiempo. Pensándolos tocamos no la mejor España, sino la fraternidad alada que también existió.

* Escritor