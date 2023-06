Reflexiones de fin de curso

Y llegó el silencio a los pasillos de los centros de enseñanza. Esta última semana he podido atravesar los corredores del instituto sin que retumben en las paredes esos gritos que, en ocasiones, parecen alaridos de una verdadera selva, sin ver cómo esos estudiantes que juegan a ser karatecas golpean las puertas de las que ellos denominan «jaulas» y, en definitiva, sin temer por mi integridad física. Ahora llega la parte burocrática: papeleo en exceso, pero, a cambio, paz y silencio.

Un año más, ha ocurrido de todo y nada nuevo. Algunos alumnos se han dejado la piel y han aprendido; otros, sin embargo, casi consiguen que sean sus profesores los que pierdan la piel en el camino. Como cada curso, ha habido agresiones, verbales y físicas, que han provocado que muchos compañeros pasen a formar parte de las listas ILT (incapacidad laboral temporal). Se han dado enfrentamientos entre los propios alumnos y agresiones por parte de estos hacia sus docentes: lamentable en cualquier caso. Un año más, he recibido mensajes de padres que me agradecían la labor realizada, pero también los de otros que ponen de manifiesto aquello de que «de tal palo tal astilla». Un año más, he padecido con impotencia las jerarquías mal entendidas que se forman artificialmente, pero como si fuesen verdades incuestionables, en algunos institutos. Un año más, he confirmado y confieso con tristeza que no es lo mismo ser profesora que profesor. Un año más, ese alumno que me ha estado amargando la existencia clase tras clase se ha acercado a mí el último día para darme las gracias y decirme que me quiere, y aquel otro que pensaba que me quería ha desaparecido sin despedirse. Un año más, he asistido al espectáculo dantesco final de las evaluaciones, en las que un número importante de alumnos que han suspendido todas o casi todas las asignaturas pasan de curso «por imperativo legal», pues, en efecto, los jóvenes «PIL» no pueden repetir dos veces seguidas el mismo curso. Y muchas verdades más, pero nada nuevo bajo el sol.

Ahora que el silencio y la paz han llegado, en breve las personas que integran el gremio comenzarán a escuchar (yo ya lo he hecho) esas otras voces de quienes les dirán: «¡Qué bien vivís los profesores, demasiadas vacaciones...!». Aquí ofrezco tres opciones: 1) Ignorancia. 2) Explicar una vez más que el funcionariado grupo A debería tener el mismo sueldo que cualquier otro funcionario de ese mismo nivel, pero no es así porque tenemos más de un mes de vacaciones, algo que técnicamente tampoco es así, porque en julio debemos estar a disposición de la Administración para cualquier misión que precisen encomendarnos. Y 3) Acudir a aquellos versos que plasmó Lope de Vega en su ‘Arte nuevo de hacer comedias’: «Y escribo por el arte que inventaron / los que el vulgar aplauso pretendieron, / porque, como las paga el vulgo, es justo / hablarle en necio para darle gusto». En otras palabras: si no te gusta, te aguantas, que ya hemos aguantado nosotros durante diez meses mucho más de lo que nos correspondía. Y, si no es suficiente, la plaza está abierta para quien quiera y pueda torearla: ya me gustaría ver a más de uno saliendo del burladero y quedándose a pecho descubierto en mitad de este ruedo.