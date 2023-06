Y ahora qué voto yo. Yo siempre he sido fiel a mi partido; siempre lo he votado, como mi padre, como mi abuelo. Ya sé que no debo votarlo, porque una cosa es lo que me dice y otra lo que me hace; porque una cosa es lo que me promete y otra lo que me cumple. ¡Tanta degeneración y corrupción! ¡Ese cambalache con mi voto en cuanto se cierra el colegio electoral! ¡Esos pactos por debajo de la mesa! ¡Ese olvidarse de mí en cuanto pasa ese domingo de las elecciones! Por las calles y plazas veo rodar, ir y venir las propagandas, en el recuerdo melancólico de la fiesta de la democracia. Por las farolas veo bambolearse las sonrisas compuestas, las miradas compuestas, que me observan, me sonríen siempre, me coloque como me coloque, mientras doy un paseo o voy en el autobús. Y se ríen, siempre se ríen de lo que hasta ayer me prometieron y ahora me están haciendo. Pero ¿votar a los otros?, ¿no votar a los míos? Esto no puedo hacerlo, no. Desde el otro mundo y sus aquellos años lejanos, oigo los susurros de mi abuelo, los susurros de mi padre, que me dicen: «Niño, tú siempre a los nuestros». Y yo, cerrando con fuerza los ojos, tapándome la nariz, tapándome los oídos, apagándome la mente, parándome el corazón, tengo que votar a los míos, sea como sea, cueste lo que cueste, aunque me lleven engañando años y campañas, proyectos y políticas, y venga violaciones a la memoria y sus promesas. Yo no puedo permitirme ser como Unamuno, cuando se cuenta que una señora le preguntó: «Pero vamos a ver, don Miguel, usted qué es de derechas o de izquierdas». Y el bueno de don Miguel, que tan solo se quedaba siempre, contestó: «Señora, yo soy un hombre que piensa». Yo no puedo ser un hombre que piensa, porque si pensase, me tendría que ir a otra vida, otro mundo, otra tierra, otras palabras. Y, como Juan Ramón Jiménez, «me quedaría solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando». Y esto no puede ser, claro, esto sí que no puede ser. Qué hago yo por ahí solo, sin poder votar, sin poder tener esperanza, sin poder creer en algo, sin poder querer algo. Así que votaré lo de siempre, por fidelidad a mi abuelo, a mi padre, porque no tengo más remedio, porque igual que Lorca, «yo ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa».

*Escritor