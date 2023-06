Mariano Aguayo: el círculo se cierra

La vida nos trae y nos lleva, como si un río de aguas agitadas nos tragara unas veces y otras nos devolviera a la orilla, en ocasiones convertidos en seres nuevos, más parecidos a lo que fuimos en origen que a lo que habíamos acabado siendo antes de que la corriente nos arrastrara. No muchos experimentan esta metamorfosis, pero existe, y de ella se sale no sé si mejor o peor, pero sí distinto. Es el caso del pintor y escritor cordobés Mariano Aguayo, al que una tormenta interior en forma de ictus sacudió hace unos doce años de tal modo que salió de ella otro artista, más entroncado con la neofiguración en la que comenzó destacando en los años sesenta del pasado siglo que con el pintor realista que a partir de los ochenta llevó al lienzo paisajes serranos y escenas relacionadas con el entorno de la caza. Todas esas etapas creativas, a las que durante décadas unió la de magnífico escritor, las ha desarrollado con placer y ganas, porque se lo pedía el cuerpo y pensaba que se lo debía a sí mismo --no ha sido Aguayo amigo de mortificaciones--. Lo hizo al margen de corrientes y camarillas que nunca frecuentó, porque, aristócrata de cuna y talante, una especie de Gatopardo en extinción, prefería volar en solitario a someterse al dictado de los otros. Desde hoy, cumplidos ya los 91 años que no aparenta en absoluto, Mariano Aguayo verá expuesta en la Sala Vimcorsa hasta mediados de septiembre una muestra antológica de toda su obra (1961-2023); una producción que sigue ampliando, porque raro es el día que no se acerca al caballete. Es el resumen de su larga vida, y una manera de cerrar el círculo.

Así lo considera Óscar Fernández, coordinador de la sala y del Centro Pepe Espaliú, quien anuncia que la retrospectiva, de 80 cuadros y un par de esculturas, más dibujos en papel y una veintena de libros, sorprenderá a las nuevas generaciones. Será, dice, un descubrimiento para quienes tengan a Aguayo asociado al naturalismo de sus personajes del monte y la montería, género en el que ha sido una referencia nacional, pero no para los que conocieran aquella primera exposición individual de 1961 --a la que siguieron otras nacionales e internacionales-- con la que asombró a la crítica por la calidad conceptual y plástica de sus trabajos, en línea con la abstracción imperante en la época. Ni para quienes recuerden su papel como dinamizador artístico de entonces, junto a Antonio Povedano, en la organización del Salón Córdoba de 1964 y como programador de exposiciones en la época dorada del Círculo de la Amistad. Tampoco extrañará a quienes hayan contemplado su famoso cartel inaugural de la plaza de toros de Los Califas en 1965, que hizo historia, ni a cuantos estén al tanto de sus últimos contactos con el público, en los que el artista ha ahondado en su vena taurómaca con un estilo de vuelta a las vanguardias. Así ocurrió en 2013, cuando bajo el título ‘La Fiesta’, expuso en Carmen del Campo, poco antes de que desapareciera esta galería, una obra de pincelada muy elaborada y estilo abierto. Eran cuadros que, emparentados de alguna manera con el cubismo, recurrían a manchas de alegre colorido para presentar toros, toreros y aficionados con un toque divertido y falsamente ingenuo, ajeno al enfoque dramático de la corrida. Todo lo contrario, transmitían optimismo y ganas de vivir. Una filosofía, tanto plástica como existencial, que ha marcado la trayectoria de Aguayo, ese lord andaluz que considera de mal gusto ponerse trascendente, y sobre todo demostrarlo. Y así, pintando sin complicaciones --cosa complicadísima--, ha ido reinventándose hasta completar una obra diversa que acaba donde empezó. Será interesante recordarla en la Sala Vimcorsa.