Hace apenas unos días, el 19 de junio de 2023, los medios de comunicación de todo el mundo anunciaban la adopción, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, de un importante tratado internacional sobre la protección de la diversidad biológica en áreas más allá de la jurisdicción nacional (léase, alta mar y fondos marinos). La protección de numerosas especies marinas, así como de los llamados recursos genéticos marinos, situados en las zonas comunes, esto es, no sujetas a la autoridad de ningún Estado en concreto y, por tanto, más expuestas a una explotación desenfrenada y descontrolada, es su principal objetivo.

La "adopción" de un tratado significa el acuerdo sobre el texto de ese tratado. Para que entre en vigor, son necesarios además otros requisitos. En este caso, para que el conocido en el mundillo especializado como tratado BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) llegue a estar vigente, será necesario que al menos 60 Estados manifiesten su consentimiento en quedar obligados por él. Puede pasar tiempo hasta que eso ocurra, pero el primer paso, a menudo el más difícil, ya está dado. En este caso, llegar a este texto consensuado ha costado una compleja negociación de casi 20 años.

La vida ofrece a veces situaciones desconcertantes. Si el 19 de junio se adoptada el texto del tratado, apenas tres días después se nos iba una de las personas que más esfuerzos hicieron, tanto desde el equipo negociador de la Unión Europea, en los años en los que estuvo en Bruselas como experta nacional destacada, como desde la delegación de España, en calidad de asesora tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como del Ministerio de Medio Ambiente, por que ese texto saliera adelante. Me refiero a mi querida compañera y amiga, Eva Mª Vázquez Gómez, profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Córdoba, recientemente fallecida. A pesar de la tristeza de su partida, es reconfortante pensar que, tras tantos años de negociación, Eva pudo ver culminado, aunque fuera por días, un proceso negociador por el que tanto había luchado.

No se puede decir que Eva no haya sido profeta en su tierra porque sí lo ha sido. Los muchísimos amigos y compañeros que han pasado estos días, consternados, a dar un abrazo a Curro, su marido, a Javier y Alicia, sus hijos, y a su madre, hermanos y otros familiares, a la que se suma una larga lista de colegas, dentro y fuera de España, que nos han mandado sus mensajes de apoyo en estos días difíciles, así lo atestiguan. No obstante, creo que es bueno recordar algunos detalles de su trayectoria, aunque ya no esté entre nosotros.

Eva Vázquez se licenció en Derecho por la Universidad de Córdoba y se doctoró también, con la máxima calificación, en nuestra universidad, con una tesis, dirigida por nuestro común maestro y amigo, Rafael Casado Raigón, catedrático de Derecho Internacional. Su libro, sobre las organizaciones internacionales de ordenación pesquera, se convirtió pronto en uno de los referentes en la materia tanto a nivel nacional como internacional. Fuera de nuestras fronteras, entre otras muchas cosas, Eva mantuvo un contacto asiduo con diversos equipos de investigación de otras universidades y centros extranjeros de prestigio, asesoró a los gobiernos de Rumanía, Bulgaria y de los países bálticos, para la armonización de sus legislaciones en materia de pesca, de cara a su incorporación a la Unión Europea, dirigió uno de los grupos de trabajo de la Red de Expertos Europeos en Seguridad Marítima (Marsafenet) financiada por la UE, fue delegada de organización de la Asociación Internacional de Derecho del Mar (Assidmer) y, como decía al principio, participó como asesora en el equipo de la Unión Europea encargado de negociar el Acuerdo BBNJ y otros importantes instrumentos. Por su parte, en España, entre otras muchas cosas, Eva fue vicedecana de nuestra Facultad de Derecho y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (Aepdiri), además de investigadora principal en proyectos de investigación de alto nivel. Sobre todo: Eva fue una profesora querida y admirada por sus alumnos, y una excelente investigadora, como atestigua su abundante obra, llamada a sobrevivirle.

No es fácil escribir cuando se te va una querida amiga y una compañera con la que has compartido tantas cosas, tantas penas y alegrías, durante más de 25 años. Desde aquel memorable curso de 1998 en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en el que me contó, en confianza, que estaba saliendo con un chico, Curro, que se convertiría poco después en su marido y su media naranja durante todos estos años, son muchas, muchísimas las vivencias y recuerdos que se vienen a la mente. Si algo puede resumir gran parte de esos recuerdos, y su personalidad, es que Eva era un ciclón, un torbellino de actividad y de entusiasmo, de fortaleza a pesar de las dificultades, y una persona de buen corazón, de bases profundas, que es lo importante. Con la confianza que nos teníamos, fueron varias las ocasiones, en estos últimos años, en las que hablamos de la salud y de levantar el pie del acelerador, unos y otros, después de dos décadas frenéticas. Pero ella no sabía hacerlo. No sabía vivir de otra manera que no fuera al ciento veinte por cien. Si lo hubiese hecho, si hubiese dejado de ser como era, vital hasta el fondo, madre, esposa, profesora, investigadora, negociadora y amiga, su maltrecha salud se la hubiese llevado, probablemente, mucho antes.

Durante estas últimas semanas, cuando sabíamos que el tiempo se estaba acabando, Rafael, para quien estos días han sido especialmente difíciles, fue el puente que nos mantenía en contacto con ella y con su familia, para expresarle y recibir todo el cariño que nos teníamos en el final de esta larga y dura enfermedad. Como dice la canción: "la muerte no es el final." Queda tu legado, en todos nosotros, y un importante tratado internacional por el que tanto luchaste. Buen trabajo, querida Eva. Un beso muy fuerte.

** Profesor de Derecho Internacional de la UCO