Síndrome titánico

Todos hemos visto cómo ha acabado el triste suceso del mini submarino civil en el que un grupo de personas con altísimo poder adquisitivo ha sufrido una terrorífica y sobre todo evitable muerte por ser a consecuencia de un destino elegido. Decían que querían bajar al Titanic para ver con sus propios ojos y a escasos metros ese barco perdido entre un paisaje infernal, para imaginar su fastuosidad emergida de aquellos días felices previos al desastre, cuando los tripulantes paseaban por aquel lujoso paraíso de vida. Quizá todos tengamos culpa en esta desgracia al dar categoría ejemplar a lo que fue una tragedia acaecida por la soberbia humana. Porque no creo que, una vez que se baja allí, nadie recree en su imaginación historia de amor alguna en camarotes secretos o lujosas fiestas en la cubierta, sino que asiste a un mundo oscuro, tenebroso y lleno de cabos traicioneros que pueden causar una ruina a toda nave que se acerque. Pero, en fin, como el ser humano nunca aprenderá que la curiosidad mató al gato y el aburrimiento con dinero es una mezcla peligrosísima en gentes endiosadas, con impotencia hemos asistido a un desastre que fue previsible. Pero lo peor es que no ha sido el afán de conocimiento lo que les ha llevado a la muerte, lo cual hubiera disculpado e incluso enaltecido la empresa, ya que no estamos en una aventura como la del general Scott, que arriesgó su vida en pro de la exploración para donar a las generaciones venideras nuevos caminos. No. Estamos en caprichos estúpidos de millonarios que no tienen ni idea para lo que debe servir el dinero; o al menos el dinero que no te da tiempo gastar. Decía este pobre grupo que el amor al riesgo merecía la pena. Es decir, tenían tanta pasta que ya casi nada les motivaba y necesitaban una sensación extrema que no era otra que bajar al Titanic en una especie de cafetera sin tecnología suficiente; y el cacharro ha reventado. Y todo mientras el Titanic no podía ayudarles porque el viejo barco ni siquiera sabe que existe. En fin, que, aun dando mi más sincero pésame a las familias y lleno de tristeza por los fallecidos, también quiero mandar un mensaje a esos ricachones que quieren tener sensaciones fuertes: olvida el síndrome titánico, o sea, no juegues a ser un dios para empresas banales. Juega a ser el Dios de verdad que no es otro que el Dios que da vida: dona directamente dinero en hacer pozos para cientos de niños que no pueden beber el líquido más maravilloso del universo y mueren sedientos. En vez de bajar a cientos de metros de agua para ver una tumba vergonzosa, suban a la superficie agua fresca y dulce para esos chiquillos con la boca llena de moscas. Porque en cuanto a sensaciones fuertes, estoy segurísimo de que guarda mucha más adrenalina dar de beber agua a un niño a punto de morir de sed que morir ahogado para ver las ruinas de un barco inservible.

*Abogado