Calor urbano

Una gran mayoría estamos de acuerdo en que en los últimos años el calentamiento global está llevando a un aumento significativo de las temperaturas en muchas partes del mundo y en Córdoba especialmente. Nuestra ciudad, en particular, se está convertido en «isla de calor». Está claro que la concentración de edificios, el asfalto y las actividades humanas son factores fundamentales. Aunque es aquí donde debiéramos plantearnos este fenómeno y sus numerosos desafíos para la salud, el bienestar y la calidad de vida de los cordobeses. Ante esta situación, es imperativo que los poderes públicos implementen medidas públicas efectivas para combatir el calor extremo y garantizar entornos urbanos más habitables. La concienciación y educación sobre los riesgos del calor extremo, así como el fomento de prácticas seguras, son pasos importantes para reducir los impactos negativos. Pero no es suficiente. Es necesaria la incorporación de más infraestructuras verdes y un diseño urbano sostenible que pueden ayudar a contrarrestar el calor, creando espacios más frescos y agradables en la ciudad. Se necesita más inversión en infraestructuras adaptadas al calor y el acceso a espacios públicos frescos para garantizar la comodidad y la seguridad de los cordobeses durante los períodos de altas temperaturas. Es obvio que de esta manera no solo se mejorará la calidad de vida de los cordobeses, sino que también se sentarían las bases para una Córdoba más sostenible, resiliente y preparada para enfrentar los desafíos climáticos venideros. Está claro que solo mediante la implementación de medidas públicas adecuadas y la toma de conciencia colectiva podemos construir una ciudad más fresca, segura y habitable para todos.

*Mediador y coach