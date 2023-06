Mater-paternidad hoy

¡Mama, tele me enseña, me enseña cada vez más...! ¡A saber por qué aquella pegadiza letra de la recién nacida, llamada entonces, cadena amiga, me salta hoy a la memoria! ¡Bueno, sí, sí lo sé! Un distinguido y buen amigo me comentaba a propósito de mi artículo en Educación: ya no tenemos padres que nos eduquen. La mayoría de los que lo son hoy no conocen lo que son buenas formas, ¿cómo van a transmitirlas? Pero claro, una, piensa que te pensarás, cae en la cuenta de una mater-paternidad que sí existe: tele, móviles, ordenadores, etc., y que sí transmiten y que sí... ¿educan o enseñan? Yo creo que educar, cero patatero, y enseñar sí qué enseñan con una metodología facilona y cómoda, sobre todo para niños y jóvenes. La mama tele, por ejemplo, móviles, etc. ¿Cuantos hay en cada casa? Y ya no es el número sino lo imprescindibles que se hacen hasta para ir al baño, porque lo que interesa, estemos dónde estemos, son los WhatsApp, los mensajes, las películas, cuanto más fuertes y violentas, mejor, y así, tan pronto llegamos al querido hogar, como autómatas pulsamos botones, que, aunque no miremos, ese soniquete dicen que acompaña. Recuerdo que, cuando era niña, nada más pisar mi puerta, medio gritaba: ¡Mamá! Y la voz de mi madre era canción que dulcificaba mis miedos e incertidumbres de pocos años. Ya no tenemos padres que nos eduquen. Y es verdad: se apagaron voces que acaricien, que apacigüen, que mitiguen las infinitas soledades, depresiones, agresiones... de las que somos víctimas día a día. Pero, eso, pensando que pensarás, nos nacieron las nuevas tecnologías, las Redes Sociales, mal interpretadas, que «gesticulan» ordinarieces, que vociferan sin piedad las miserias ajenas, que inventan, que montan, que insultan... ¿Que no la vea? ¿Que no las lea? ¡Psss! ¡Si no las veo, ni las leo! Si bien de vez en cuando les doy un repaso, por ejemplo, al chismorreo insultante que se gastan en ciertos medios, y me irrita esta interpretación de la libertad de expresión, de la libertad de todo como legado a niños y jóvenes que reciben y aprenden al dedillo. Y así, con tales enseñanzas, la educación que orla nuestras vidas, cero patatero, porque lo que cuenta es la audiencia, la pasta, y ¡qué audiencia y qué pasta! ¡Y qué pena!

*Maestra y escritora