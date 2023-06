Vuelve el rico a su riqueza y el cura a sus misas

Vamos subiendo la cuesta que arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a sus divisas. Se acabó, que el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual». Por estos días del año, casi desde la eternidad, el ser humano se pone de acuerdo para finalizar el curso, soportar el calor de la nueva estación, que es el verano, quemar sus malos muebles, escribir sus buenos deseos en el cielo y echarse una noche de fiesta, la de San Juan, donde, como nos tiene dicho Serrat, nos olvidamos de «que cada uno es cada cual».

Aunque de inmediato recobramos nuestra esencia y volvemos a ser quienes somos. Como Marta Fernández, de Vox, presidenta de las Cortes de Aragón, negacionista de las vacunas y del cambio climático y crítica con los medios de comunicación, que tacha a Pedro Sánchez de dictador comunista y al Papa Francisco como un ser «luciferino» y masón. Menos mal que nuestro paisano -aunque naciera en Guadalcanal, provincia de Sevilla- Vicente Amigo piense en otras músicas cuando le hablan del Papa y se reúne con él en el Vaticano con otros doscientos artistas de treinta países.

Córdoba ciudad también se ha dado cuenta con la entrada del calor atosigante de su historia y ha convocado a reyes y ministros, aunque sin corbata, para que España y Jordania busquen la paz de Oriente en aquellos mismos espacios donde la historia se vistió de romana, de árabe y de judía. Una ciudad que ha empezado a mirar a su pasado de otra manera, con ese arte que edificó el pensamiento y que se convierte en murallas, torres que miran al río y a la Sinagoga y sobre todo en la Mezquita, templo donde la mística busca a la divinidad sin las ataduras de un concordato con el Vaticano. Frente al Palacio de Congresos, un edificio de la cultura, que fue hospital como la propia Facultad de Filosofía y Letras, y que últimamente lo conocemos en obras. Su fachada, de un gótico flamígero que encandila, nos abre a un interior de arquitectura mudéjar y decoración plateresca. El rey de Jordania, Abdalá II, que ya conoce las bellezas del desierto de Wadi Rum, la espectacularidad de Petra, la blanca Ammán y la singularidad del Mar Muerto, seguro que estos días ha encontrado en Córdoba junto a Felipe VI una parte de la historia que une Oriente y Occidente, aunque las reinas Rania y Letizia no hayan acudido oficialmente al Sur de España. Un sur que este verano se nos está poniendo algo crudo, por las noches, en Córdoba. La muerte de Martín Cañuelo, ese hombre que tenía su cabeza llena de cine, que nos ha contado todas las historias desde aquellos legendarios Santa Rosa de invierno y verano hasta los históricos Fuenseca, San Andrés, Delicias y Olimpia, nos ha dejado un vacío en estas noches ya sin nubes, ni tormentas y llenas de sudor. Los cielos del casco histórico desde donde Martín Cañuelo, con ese eficaz silencio que a veces agobiaba, nos ha proyectado la vida en una pantalla están llorando lágrimas de ausencia. Las de ese hombre que la vida intentó borrar pero que no consiguió, porque las noches de verano de Córdoba siguen siendo suyas.

Aunque las de Huelva no lo sean, en ningún sentido, para los inmigrantes temporeros, que no tienen donde tenderse a dormir con la dignidad de cualquier ser humano. Algo en lo que parece ser ha pensado María Guardiola, candidata a presidenta de Extremadura por el PP, que ha dicho que no puede dejar entrar en la Junta «a quienes deshumanizan a los inmigrantes». Me acuerdo de aquellos veranos en los que, siendo jóvenes, buscábamos trabajo por el mundo. En Frankfurt, acompañados por un cura que luego sería canónigo, apagábamos la angustia de la falta de papeles, luego corregida, en las orillas del río Main. He bajado a comprar en la frutería que regentan unos inmigrantes después de leer que la mayoría de los desplazados que se nacionalizan en Córdoba son sudamericanos y africanos. Un familiar suyo que los sustituye me ha dicho que se han ido de vacaciones a Ecuador. El ser humano sigue conquistando la vida, a pesar de ir en contra de quienes piensan que son sus dueños. Como los de Vox.