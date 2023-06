Cuando gritaban por la desocupación del barco de Chanquete yo tenía once años, los niños iban en BH sin cambio de marchas, la gente con más suerte iba de vacaciones a las playas del desarrollismo urbanístico, Europa nos seguía sonando a rubias y bikinis, y el made in China, a las huchas de la cuestación del Domund.

Los divorcios eran rara avis, los embarazos sin boda previa un escándalo, los trabajos juveniles sin asegurar, lo común y la sociedad española de ese momento se parece a la de ahora lo mismo que Buxadé a la democracia liberal. Verano azul fue vista por varias generaciones sobre todo cuando existía una tele única, y luego la redifusión acercó a los demás que veían la serie como si de cine clásico se tratara. Utilizar la nostalgia para pensar que otro mundo es posible, exactamente el de hace 42 años, para generar esperanza en el progreso es cuanto menos contradictorio.

Subirte al marco de un pasado idealizado ya lo han hecho con éxito los movimientos populistas en Europa, incluso arrastró a un país a salir del acuerdo económico pensando que se puede ir marcha atrás mientras los demás se mueven en sentido contrario. Es un mundo difícil, es una vida intensa como cantaba nuestro crooner Tonino Carotone, un futuro incierto contra el que los partidos políticos deben luchar para ilusionar a los votantes.

Desesperanzado para los jóvenes que les ha pillado el terremoto del cambio de modelo globalizador justo cuando salían de las infancias más felices que nos hemos dado, para los trabajadores manuales que ven la facilidad de su remplazo, para los amigos de Pedro Sánchez de entre 40 y 50 años a los que nadie explicó que la igualdad supone que ellos pierdan privilegios, desesperanzado para los que creían que sí se podía pero no se pudo, a los que creyeron que el garaje de su unifamiliar del extrarradio era el disparadero para el éxito empresarial. A todos ellos el Partido Popular les ofrece en su última campaña confianza, tranquilidad y seguridad. En un mar azul con sombrillas a juego, un mar que en los ochenta no traía pateras con cadáveres mientras te comías un Frigopie, que no arrastraba bolsas hacia la orilla para recordarte que los paraísos naturales morían de sobreexplotación. La ensoñación de un pasado que a muchos les resulta trasnochado, pero a otros por conocido y manejable, el futuro donde quieren vivir. Porque ahora en los carteles electorales no vende tanto el progreso como el cambio. No imaginábamos tan pronto que cuatro corazones con freno y marcha atrás sería la obra del verano, dos ganan y dos pierden, no sabemos si los de la nostalgia o los de la incertidumbre.

*Politóloga