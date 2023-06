Noche de San Juan

El mundo estaba en llamas y nadie podía salvarme más que tú. Escucho ‘Wicked Game’ en las Noches del Botánico de la vieja Ciudad Universitaria. Es la misma Ciudad Universitaria de Madrid donde todo empezó, la misma en que al final de la Guerra Civil aún silbaban las balas sobre los edificios que diseñó el arquitecto Modesto López Otero en 1929, cuando nadie pensaba que los españoles estábamos dispuestos a despedazarnos a nosotros mismos. Pero escucho a Chris Isaak cantarnos ‘Wicked Game’ con su traje azul de luces sobre la oscuridad del escenario, que es también la oscuridad de un mundo que se resiste a cambiar. Sin embargo, la canción sí ha cambiado en mi interior: nunca soñé que conocería a alguien como tú, entre otras cosas, porque nunca he pensado a alguien como tú. De entre todos los juegos perversos que podemos pensar, ninguno como el que nos hace perdernos, también, a nosotros mismos. Las canciones pueden cambiar y la realidad también: el fracaso de lo que se llamó nueva política, que ha quedado vieja, no implica que debamos resignarnos a quienes mienten por sistema. Yolanda Díaz ha empezado pronto: ella no ha vetado a nadie, porque no es su estilo, pero Irene Montero se queda en el banquillo por una ley absurda, con más de 1.000 agresores sexuales con pena rebajada, mientras Sánch ez y Díaz, que la celebraron, porque iba a ser la envidia de Europa, se la quitan de encima. María Guardiola, en cambio, cumple su palabra y descoloca. Es mejor seguir dentro de la canción de Chris Isaak, que puede cambiar de fondo, hasta de forma, siempre que nos miremos en el sueño adecuado, pensando que también nuestro mundo más próximo, del íntimo al político, aún puede cambiar. La canción ha sido y es un ‘Corazón salvaje’ en David Lynch, su música encendida. Como Antonio Machado aprendió en Soria, y Manuel en Collioure, cambiar es regresar al centro de uno mismo: recuperarse, aunque el mundo esté en llamas, para arder al vivir y al bailar sobre el fuego.

*Escritor