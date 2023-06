En uno de los capítulos de la última temporada de ‘La maravillosa señora Maisel’, una serie que recomiendo ver encarecidamente, la protagonista y la mujer del productor del programa en el que trabaja mantienen una conversación en la que la segunda felicita a la primera por un gag de humor. La señora Maisel, la única mujer en el equipo de guionistas del ‘late night’, dice que la idea fue suya pero que los chicos ayudaron. Su interlocutora le reprende y le dice que si algo sale bien diga que la idea fue suya, incluso si no lo fue, porque es lo que siempre hacen los hombres.

Es muy liberadora la sensación que te produce el saber que no eres la única que pasa por ciertas cosas. O cuando le pones nombre a lo que pasa. Dicen que nadie puede entender a una persona que está pasando por una situación difícil si no ha pasado por lo mismo. Es el relato que tienen muchas familias, por ejemplo, a las que les sobreviene un enfermedad rara o poco frecuente y, ante la falta de información y soledad, recurren a asociaciones de afectados en los que todos hablan el mismo idioma. Y eso, sentir al menos que no estás solo, poner palabras a lo que sientes, reconforta.

Algo parecido pasa cuando empiezas a ser consciente de algunos de los modelos y conductas que has tenido que seguir o soportar siempre para no desencajar. Que no eres la única que se quita mérito ante los halagos, que se pregunta si mereces el trabajo que tienes o si estás preparada para hacerlo. Tampoco eres la única que te tuviste que callar en una reunión para que tu jefe se pusiera todo el mérito o que dio un paso atrás en esa conversación mientras los demás hablaban sentando cátedra. Te piensas que es tu inseguridad, que también, hasta que pones otros nombres y apellidos a tus mismos sentimientos.

Hace no tanto hubo una ola de feminismo en la que nos sentíamos incluidas la mayoría de las mujeres porque por primera vez muchas se reconocían en los problemas que se querían resolver: que la conciliación casi siempre recae en la mujer, que muchas veces hay que elegir entre trabajo y familia, que es a la madre a quien llaman cuando el niño se pone malo, que a ti te cuestionan el liderazgo, que algo habrá hecho para llegar allí, que sigues escribiendo a tu amiga para comprobar si ha llegado bien a casa.

De esa casa que no daba miedo nombrar y en la que todos nos reconocíamos, también ellos, se ha perdido gran parte. Ahora, directamente, se quiere tirar a la basura. Por eso también ahora habría que volver a esa casa común en la que nos sentíamos a salvo si no es demasiado tarde.

** Periodista