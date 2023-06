Rompiendo barreras

Con este carrusel de temperaturas arranca el verano, como epílogo a la Noche Blanca del Flamenco. Con las agendas repletas de acontecimientos e iniciativas que transmiten confianza e ilusión para los meses venideros. A pesar de las malas noticias, de las impertinentes guerras que persisten, o el terrible naufragio colectivo ocurrido en las costas griegas, justo ahora que hemos celebrado la jornada mundial del refugiado, en una sangría deshumanizante y previsible que no cesa. Pero a pesar de todo ello, el inicio del solsticio de verano se ofrece como una nueva oportunidad, como un tiempo donde las veladas se alargan y las tertulias se enriquecen, donde hay un espacio para el descanso, para el encuentro y hasta para la contemplación de lo que uno quiera.

Esta semana deja, al menos muy cerca, tres estelas de esperanza. De un lado, que 8.131 ayuntamientos en España comenzarán una nueva etapa de su andadura tras su reciente constitución, con renovadas ilusiones, con equipos reforzados, con nuevos proyectos, y con la confianza de los ciudadanos que los han elegido en las urnas. Resulta un punto y aparte en la pequeña historia local de tantos municipios, que posibilita nuevos escenarios de desarrollo y esperanza. Nuevos modelos a nuevos tiempos que pongan oídos y latidos a las necesidades vecinales para construir sociedades, además del bien vivir, del buen ser. Cohesionadas e inclusivas. Ricas, pero también solidarias, con desarrollos sostenibles y participativas.

En segundo lugar, para ello Córdoba no parte de una posición menor. La visita de los Reyes de Jordania y España junto a otros jefes de Estado de África con motivo del encuentro del Proceso de Áqaba, nos sitúa en el punto de mira internacional, no por casualidad. Partimos de un potencial histórico que representa unos valores que el mundo actual necesita: la convivencia entre culturas diversas, que haga de nuestra capital una ciudad de encuentros y diálogo internacionales, que aporte visiones nuevas a un mundo en transformación. No es una apuesta nueva, como recordamos quienes participamos en aquél Foro de Córdoba de 2019 o diez años antes en el Primer Foro Internacional sobre Diversidad e Interculturalidad, que comprometía a nuestra ciudad como Foro permanente de Interculturalidad, reto que sigue pendiente y está en nuestro «adn» particular que reivindicamos desde estas líneas con estructuras estables que fortalezcan este valor, y que sumado a nuestra capacidad productiva y tejido económico, junto a nuestra posición territorial estratégica, con una buena gestión, nos aseguran un papel protagonista en el mundo que viene.

El tercer aldabonazo que concurre esta semana, entre otras muchas historias de superación personal, fue la graduación en Historia del Arte del joven cordobés Ángel Luis López, con parálisis cerebral y grado máximo de dependencia, que participa estos días en el certamen de la Fundación Rompiendo Barreras para recibir ayudas con las que seguir tumbando obstáculos, y que nos ofrece a todos una lección de humanidad y fuerza, de tenacidad y superación, de coraje donde reflejarnos. Las peores barreras son las mentales. Ya dijo Albert Einstein que la voluntad es la fuerza motriz más poderosa que el vapor la electricidad o la energía atómica. Con cordobeses como Antonio Luis, todo es posible. Es tiempo de sembrar ilusiones, de romper barreras. Contamos contigo.

** Abogado y mediador