Veo las quinielas (que no otra cosa son las encuestas, lo siento) sobre los próximos resultados electorales, y aunque PSOE y Sumar parecen lejos de poder gobernar, imagínate que la cosa estuviera más equilibrada y pudieran sumar con Esquerra y Bildu. Pero luego oigo al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, diciendo que si después de las próximas elecciones generales gobiernan PP y Vox en España (y cito textualmente) «van a producir independentistas vascos y catalanes a escala industrial». Alguna persona ingenua podría pensar que lo dice como advirtiendo de una catástrofe, pero yo lo leo al revés.

A ver: ¿en qué situaciones florecen estos partidos independentistas? En el conflicto. Es verdad que a Bildu le ha ido muy bien en estas elecciones, aunque haya podido cuajar pocos pactos. Pero lo de Esquerra ha sido una debacle para sus expectativas. O sea, que el independentismo light de Rufián nos ha divertido en Madrid, hasta le hemos cogido cariño al chaval con sus tuits y sus tontadas, pero en Cataluña no ha hecho ni puñetera gracia entre los de la matraca separatista. Entonces, si de su voto depende que Sánchez vuelva a gobernar, pues a lo mejor les interesa más que se produzcan independentistas «a escala industrial». O sea, revitalizar su parroquia contra el PP, en vez de parecer domesticados con el PSOE. Por eso, quienes hacen cálculos políticos y avanzan pactos, deberían pensar que las cosas han cambiado. No hay más que ver la actitud de «yo a usted no le conozco de nada» de Sánchez en Vitoria. Porque si allí gobierna una alcaldesa del PSOE a pesar de que las elecciones las ganó Bildu, es porque el PP le regaló sus votos a los socialistas para dejar fuera a los independentistas.

** Periodista